Primer mes 2026 en USA hubo 981 fallecidos por balas y mil 655 heridos de difentes nacionalidades

NUEVA YORK.- En Estados Unidos hubo 981 personas fallecidas por balas y 1,655 heridas desde el 1 al 31 de enero del presente año. Muchas de ellas quedando en estado de gravedad, y pertenecen a diferentes nacionales.

Entre las víctimas figuran 14 niños y 36 heridos, entre 0 y 11 años de edad. Asimismo, entre los 12 y 17 años la cantidad de 71 y 155 heridos.

También se incluyen entre los muertos 4 agentes policiales y 21 heridos, algunos en estado crítico.

Durante el 2025 se reportaron 14,692 muertes violenta a tiros y 26,273 heridos, pero por suicidio se reportaron 24,090 para un total de 38,782 fallecimientos por balas en todo el territorio estadounidense.

Figuraron 226 menores entre 0 y 11 años, además 463 heridos. Entre los 12 y 17 años fueron victimas a balazos la cantidad de 1,037 y 2,743 heridos. Los agentes policiales fueron 78 los fallecidos y 337 heridos.