Presidente Foro y Frente Cívico y Social advierte que eliminar candidaturas independientes podría abrir conflicto constitucional

Santo Domingo. — El presidente del Foro Cívico y Social y del Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, advirtió que la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto para eliminar las candidaturas independientes abre un debate constitucional que el país no puede ignorar.

Ramos sostuvo que la iniciativa debe analizarse cuidadosamente a la luz de la Constitución de la República Dominicana y de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

“El país tiene derecho a hacerse una pregunta fundamental: ¿puede el Congreso eliminar una vía de participación política del ciudadano en una democracia constitucional?”, expresó.

El dirigente cívico explicó que los derechos políticos pertenecen a los ciudadanos y que el sistema democrático debe garantizar su ejercicio de manera efectiva.

“Los partidos son pilares de la democracia, pero la democracia no puede convertirse en un sistema cerrado donde solo los partidos tengan acceso a la competencia electoral”, afirmó.

Ramos advirtió que cualquier intento de restringir la participación política del ciudadano podría generar cuestionamientos constitucionales y abrir un debate institucional de gran alcance.

“Cuando se trata de derechos políticos, la Constitución debe ser la guía. Ninguna decisión política puede colocarse por encima de ella”, señaló.

El presidente del Foro Cívico y Social indicó que el país debe discutir este tema con serenidad, pero también con claridad constitucional.

“Las democracias modernas se fortalecen ampliando la participación ciudadana, no restringiéndola”, expresó.

Finalmente, Ramos hizo un llamado a que el debate se produzca con responsabilidad institucional y pensando en el futuro democrático del país.

“La democracia dominicana siempre sale fortalecida cuando las decisiones públicas se toman respetando plenamente la Constitución”, concluyó.

