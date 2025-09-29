- Publicidad -
Bancarias

Presidente ejecutivo de Banreservas recibe a ejecutivos de APAP

PRIMICIAS DIGITAL29 de septiembre de 2025
1 minuto de lectura

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió en su despacho a directivos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), como parte de una serie de visitas interinstitucionales para fortalecer los lazos de colaboración de la banca.

En la reunión participaron Lawrence Hazoury Toca, presidente de la Junta de Directores; Gustavo Ariza Pujals, presidente ejecutivo; Jinny Alba, vicepresidenta de Tesorería; y Mildred Minaya, directora de Reputación y Sostenibilidad.

Los ejecutivos bancarios compartieron el interés de seguir uniendo esfuerzos para promover el crecimiento económico del país, con el propósito de desarrollar estrategias financieras y de responsabilidad social de ambas empresas, aliadas a la visión del gobierno local.

El Banco de Reservas de la República Dominicana surgió en 1941 con la idea de que el país tenga un banco dominicano. Hoy en día, según destacadas revistas del sector, Banreservas se posiciona como una institución líder a nivel nacional e internacional, en aspectos económicos y de responsabilidad social, que lo han hecho merecedor de diversos premios.

