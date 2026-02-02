Presidente del CMD afirma que más del 95% de los médicos recibieron esta semana un aumento salarial

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Luis Peña Núñez, afirmó que los médicos han iniciado el año muy bien y como parte del ambiente que vive la clase, más del 95% de los galenos recibieron en esta semana un aumento salarial.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que hay algunas discrepancias mínimas que se están corrigiendo, pero los médicos empezaron “con buen pie” el 2026.

Peña Núñez sostuvo que el presidente Luis Abinader ha sido muy receptivo con los médicos, a los cuales ha escuchado y mostrado apertura para un diálogo permanente.

Comentó que el gremio llevó 18 puntos de los cuales 17 fueron aprobados, por lo que entiende hay que ser realistas cuando las cosas salen bien, sin que se pueda ver como una lisonja ni un compromiso partidario con gobierno alguno.

“Creo que vamos bien, los médicos no nos podemos quejar, porque al inicio se completó el 5%, que es una herencia de la gestión del doctor Waldo Ariel Suero, de la cual nosotros éramos el secretario general y es una continuidad”, subrayó.

Consideró que las discrepancias sobre los beneficios que deben recibir los galenos han sido mínimas y se están subsanando, gracias a la receptividad del gobierno frente a sus reclamos.

Peña Núñez explica que hay dos topes salariales, que son el básico y el sueldo base, en el cual un médico general ronda los RD$83,000 mensuales y un especialista los RD$88,000.

El galeno manifestó que a esto se agregan los incentivos que fluctúan entre 15% hasta un 30%, dependiendo de la distancia, los cuales se suman al sueldo.

“Los incentivos por antigüedad van desde un 15% en adelante, por año, 15 años, 15% 20 años, 20% 25, así sucesivamente. Entonces se les van sumando al sueldo base, todo eso”, acotó.

“No fue fácil, duramos un año, nosotros empezamos la lucha en el 2024, en enero de 2024, y culminó un año después, o sea que no fue fácil, hubo que hacer huelga de hambre, pero se redujeron al máximo, no las grandes marchas y huelgas que se hacían antes”, adujo.

Afirma que el caso SeNaSa ha consternado a la ciudadanía

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), el doctor Luis Peña Núñez, advirtió que el presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha consternado a la ciudadanía por lo que espera que la investigación que realiza el Ministerio Público determine la responsabilidad de los implicados en el caso.

Precisó que el gremio está a la espera de lo que la justicia determine en contra de los que resulten responsables en el caso, pero califica como especulativo hablar de que hay 2,000 médicos implicados.

“Sin duda es un caso que ha consternado a toda la ciudadanía, un caso de importancia, donde supuestamente, hay indicios de una alta suma de dinero, de miles de millones de pesos que fueron tomados de forma desafortunada del erario, por vía de consecuencia, eso traerá, como establece la norma, algunas penalidades”, argumenta.

Peña Núñez plantea que se han dicho muchas cosas, pero las investigaciones que realiza el Ministerio Público son los que deben determinar la realidad de los hechos.

“Se ha especulado mucho, se ha dicho que hay muchos médicos, sin embargo no se ha presentado todavía… entonces nosotros no podemos acelerarnos, porque yo pienso que sería un ejercicio desfavorable”, significó.

Sin embargo, observó que en el caso SeNaSa, el CMD no apañará ninguna inconducta, en el sentido de que si un médico cometió alguna violación cargue con su responsabilidad penal.

“Nosotros sabemos más que no pueden haber implicado 2,000 médicos, por Dios, en una mafia, no, o puede ser que alguien le haya tomado un médico dentro de la mafia interna y haya puesto procedimientos que el médico ni siquiera se dio cuenta, eso es posible”, agregó.

