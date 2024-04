Presidente de la UNE: “El ganador de las elecciones debe recibir todo el apoyo para emprender reformas económicas y estructurales”

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), ingeniero Leonel Castellanos Duarte, exhortó a todas las fuerzas políticas que compiten en las elecciones del 19 de mayo, unirse y respaldar al que resulte ganador para el emprendimiento de las reformas económicas y estructurales que requerirá el país de forma inmediata.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, argumentó que todas las fuerzas sociales del país deberán entablar un diálogo después de las elecciones para procurar las reformas que se necesitan.

Manifestó que entre los principales retos que tiene el gobierno que se instalará el 16 de agosto es iniciar el proceso de reformas estructurales económicas integrales, que representará sacrificios para el país porque no se pueden aumentar los ingresos y continuar subiendo los gastos.

Dijo que esas reformas son la fiscal, de la seguridad social y la laboral, donde se continúa con las diferencias en torno a la cesantía, los derechos adquiridos de los trabajadores y mejorar las condiciones de éstos.

Pero también, manifestó que se debe crear la estructura necesaria para el desarrollo y que las reformas, sobre todo la fiscal, se conviertan en instrumentos de desarrollo para estimular la iniciativa privada con miras a que se incorpore a la producción.

“Nuestra aspiración es invitar a todas las fuerzas políticas del país para que el que resulte ganador de las próximas elecciones reciba todo el apoyo de los demás partidos y las demás fuerzas políticas del país, para que unidos en un solo propósito común, que se llama República Dominicana, emprendamos acciones juntas para tomar las mejores decisiones y emprender el conjunto de reformas económicas y estructurales que necesita el país”, argumentó.

Castellanos Duarte entiende que para esto se necesita todo el apoyo y colaboración de todas las fuerzas políticas, con el propósito de que se hagan los cambios que se requieren.

Sostuvo que el país goza actualmente de un milagro económico debido al proceso de reforma económica que se llevó a cabo en la década de los 90, donde la Unión Nacional de Empresarios jugó un papel predominante en propuestas de reformas fiscal, arancelaria, laboral y otras.

Planteó que después de las elecciones, todos los sectores políticos, empresariales y civiles deben sentarse en una mesa de discusión para debatir sobre el particular.

Recordó que el Consejo Económico y Social es un organismo consultivo, de debates y discusiones, donde se pueden plantear propuestas y sacar conclusiones.

“Pero lo que sí necesitamos es que quien resulte ganador tenga el apoyo de todas las fuerzas opositores, políticas, sociales y económicas, para que en conjunto entre todos, formulemos un plan de desarrollo, similar al que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo”, apuntó.

Consideró que el futuro del país dependerá de lo que se haga con una reforma a partir de la toma de posesión de las autoridades que resultarán electas en las elecciones del 19 de mayo.

Manifestó que todos los años el país trabaja con un presupuesto con un déficit fiscal, lo cual debe ser equilibrado para que los ingresos se equiparen a los gastos.

“No podemos todos los años elaborar un presupuesto con déficit porque tenemos que crecer, pero también hay que establecer responsabilidad con el gasto”, subrayó.

Citó como ejemplo que aquí se luchó por establecer el 4% del Presupuesto General del Estado para la educación, pero deben evaluarse los resultados, aunque ha mejorado.

Consideró que una reforma fiscal debe ser enfocada hacia las personas que no pagan impuestos para incrementar los ingresos y no aumentar los tributos a quienes cumplen con esa responsabilidad.

“Creo que hay que hacer una revisión de nosotros para ampliar la base de las empresas y personas jurídicas que no pagan impuestos, es a ellos que tenemos que enfocar el trabajo, para que los ingresos aumenten y cómo incorporar la cantidad de empresas que están en la informalidad”, adujo.

Castellanos Duarte planteó que todo el que está en la informalidad laboral, no está incorporado a la seguridad social.

Advirtió que la competencia con las empresas formales que pagan sus impuestos y las que no pagan se convierte en desleal, por lo que debe ampliarse la base de tributación hacia los que no pagan.

“Porque no se ha hecho un levantamiento de cuánto es la evasión que existe en el país de empresas que no están registradas y otras que no pagan, uno a veces ve comercio que ni siquiera te dan factura fiscal y te toman una tarjeta de crédito”, significó.

Afirma que el país se encuentra en un clima muy envidiable para las inversiones extranjeras

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), ingeniero Leonel Castellanos Duarte, afirmó que, en términos de estabilidad económica, el país se encuentra en una posición “muy envidiable y atractiva” para las inversiones extranjeras.

Afirmó que el país goza de una política económica y monetaria eficiente y confiable, lo cual ha logrado estabilidad.

Calificó ese panorama como muy positivo, oportunidad que debe ser aprovechada porque las inversiones extranjeras ven al país como “una niña bonita”.

El dirigente empresarial consideró que el factor confianza es uno de los elementos que rodea el clima económico y de inversión en la República Dominicana.

“Creo que el país se encuentra en una posición muy privilegiada en estos momentos, inclusive, después de la pandemia los organismos internacionales a nosotros nos colocan en primera línea como los países líderes en Latinoamérica, con el mayor nivel de crecimiento”, agregó.

Castellanos Duarte recordó que el Banco Mundial proyecta que República Dominicana crecerá este año por encima del 5%, número que supera la media de toda Latinoamérica.

Asimismo, indicó que recientemente la calificadora de riesgos Fitch Ratings emitió un informe estableciendo que el país ha mejorado su calificación como país, lo cual “nos llena de orgullo”.

“Vemos también cómo los sectores de la economía, principales generadores de divisas han estado creciendo, sobre todo el turismo, este mes de marzo que acaba de pasar superamos con 100,000 turistas más que marzo del año pasado”, subrayó.

El dirigente empresarial sostuvo que el turismo creció un 10% con relación al mismo período del año pasado.

Especificó que solamente se ha producido un descenso en las exportaciones totales este mes, con relación al año pasado, producto de la situación que se origina con Haití, que es el segundo socio comercial.

Castellanos Duarte dijo que a pesar de que el precio del oro ha aumentado en el mercado internacional, por encima de los US$240.00, cifra que califica como histórica y récord, se ha producido un descenso en las exportaciones.