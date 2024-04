Legado industrial de Circe Almánzar en la AIRD, grandes logros inolvidables

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Sorprendió a amplios y poderosos sectores de la vida nacional la salida de Circe Almánzar de la

vicepresidencia de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), organización a la

que aportó logros inolvidables.

Circe se entregó en cuerpo y alma a la AIRD durante 17 años y Primicias resalta hoy su legado

aportando toda su energía y su ejercicio profesional.

Almánzar dejó un legado para la historia de la AIRD y de la industria manufacturera de República

Dominicana.

Recuerdo que en un encuentro social en un importante restaurant de la avenida Abraham Lincoln

en que conversé con Circe, Ligia Bonetti Dubrei, ex presidente de la AIRD y presidente ejecutiva

del Grupo SID, y Yandra Portela, vicepresidenta administrativa de Industrias Nigua y ex presidente

de la AIRD, le sugerí hacer realidad un Tour Industrial, partiendo de mi experiencia y de las

investigaciones que sobre la industria manufacturera dominicana llevo a cabo desde hace más de

dos décadas. Esa propuesta fue hecha realidad en la gestión de Circe y Ligia Bonetti en la AIRD,

organización que fortaleció su presencia en la nación con los magníficos 60 años que celebró la

agrupación de los industriales y que organizó la ex vicepresidenta ejecutiva.

No hay dudas de que Circe Almánzar fue un lujo como vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, cuyos

logros Primicias lo refresca para que queden grabados en la mente de cada uno de los industriales

y de la membresía de la AIRD.

PENSAMIENTO INDUSTRIAL DE CIRCE ALMANZAR

Para Circe Almánzar, quien además fue Editora de la muy importante revista Hecho en RD, “la

industria es un corazón que mueve los servicios.

Y agrega que “República Dominicana tiene una industria que alimenta una larga cadena de

bienestar económico y social, pero también que se sustenta en servicios diversos, generando así

beneficios aguas arriba y aguas abajo.Fortalecer sus cadenas, reconocer el valor de cada eslabón,

requerir cada vez más sofisticación en los servicios recibidos, son parte de los desafíos para una

nueva era de industrialización”.

INFORME DE LA ONE SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La presentación en un desayuno temático de un informe sobre el sector manufacturero de la

Oficina Nacional de Estadisticas (ONE), en la gestión de Alexandra Izquierdo como oradora y los

economistas Nassim Alemany y Pavel Isa , quienes participaron como panelistas.

Entre sus logros se encuentran:

Hizo realidad los desayunos temáticos y logró la meta de un mayor vínculo con la membresía de la

AIRD, la prensa especializada, Congreso Nacional, funcionarios vinculados a la industria y la

sociedad dominicana.

El desayuno temático con Phillip Morris Dominicana para presentar sus iniciativas en materia de

sostebilidad

El desayuno de Nestlé Dominicana en el cual presentó las práctivas de valor compartido

Los conversatorios para aportar a la capacidad exportadora del sector industrial

El impulso de la AIRD y BID Fomin de la economía circular en los sectores del plástico y la

construcción.

El tercer Congreso de la AIRD, que actualizó las propuestas para una política de desarrollo

industrial

La muy intenta labor de Circe para el logro de mayores encadenamientos productivos

El lanzamiento del Cluster de la Construcción

El trabajo conjunto de la AIRD con la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas

(ACOPROVI) y la Cámara Dominicana de la Construcción

El trabajo intenso de Circe con los clústeres de belleza, cacao y sus derivados, plástico, cine, ron,

limpieza, papel, cartón y grafica, pastas y galletas, como el de la construcciób

Las proclamas cada año y aniversario de la AIRD con motivo del Dia de la Industria Nacional

El plan de trabajo sobre las iniciativas medioamientales

Reunión de la Comisión de Industria del Senado en relación a la renovación de la ley 392-07

Visita de la AIRD y del CONEP al ex ministro de Agricultura, Osmar Benitez

Encuentro con miembros de la Comisión de Defensa

Los Congresos de la AIRD para avanzar en innovación, automatización, modernización de las

empresas, impulsar estatregias comerciales, transporte del carga, costos laborales, cadena

logística, agenda industrial, promoción de las exportaciones, financiamiento y otra temática vital

para la industria nacional

Encabezó el desayuno temático en el cual Bepensa Dominicana presentó la experiencia Coca Cola

y su compromiso con la sostenibilidad, iniciativa que se enmarca en la serie de encuentros

denominados “Acciones Industriales que Transforman”, que se llevaron a cabo durante el año

2018 con la masiva participación de representantes de diversas industrias de la nación.

Conversatorio con el entonces director general de Impuestos Internos (DGII), doctor

Magón Díaz, quien abordó los principales avances de la DGII y otros temas de interés

común para ambas instituciones.

La mesa de trabajo entre la AIRD y la PUCMM para impulsar nuevos proyectos academia

e industria.

La Alianza de la AIRD y el Ministerio de Medio Ambiente para facilitar los procesos y

fortalecer los cumplimientos ambientales de las empresas

Participación de la AIRD y de representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada

(CONEP) en un foro empresarial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en

Argentina.

La atención, el apoyo de Circe a la Asociación Nacional de Usuarios No Regulados, como

su super activa labor en lo relacionado con el Pacto Eléctrico.

Participacion en las reuniones técnicas sobre las negociaciones comerciales con Haití y el

acuerdo de alcance parcial con Panamá

Iniciativas para fortalecer la competitividad industrial

Valiosas acciones para desarrollar la energía limpia

Acciones conjuntas de la AIRD con la Asociación de Industriales de la Region Nortge

(AIREN)