Presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo de los Santos, reafirma ejercicio solido del Congreso Nacional en favor de la institucionalidad y la democracia

SANTO DOMINGO. – En ocasión del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resaltó la gobernabilidad democrática y la transparencia que haimperado durante el mandato del presidente Luis Abinader, considerando que se ha demostrado con hechos concretos una lucha real contra la corrupción y la impunidad, estableciendo un precedente histórico en favor de la patria y el bienestar del pueblo dominicano”.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez, habló en este contexto durante su discurso ante la Asamblea Nacional, previo a la alocución del primer mandatario, quien desglosó su informe de gestión correspondiente al año 2025 en cumplimiento de la constitución.

De Los Santos, consideró que, con la rendición de cuentas se reafirma la fortaleza del Estado, donde cada Poder ejercer sus atribuciones con independencia, responsabilidad, respeto y sentido de nación, considerando que la gobernabilidad democrática es una tarea compartida, y la institucionalidad se preserva, cuando cada actor cumple su rol con apego a la Constitución y las leyes.

En ese sentido, el legislador también definió el informe gubernamental como un pilar esencial de la transparencia y una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción, “un fenómeno que socava la confianza ciudadana, debilita el sistema democrático y traiciona el sacrificio histórico de quienes fundaron nuestra República”.

Ricardo de los Santos recordó que, desde el inicio de su mandato, el presidente de la República Luis Abinader, ha expresado que, en el ejercicio del poder se pueden tener amigos, pero no cómplices, una afirmación que interpela a todos los servidores públicos y recuerda que la lealtad verdadera debe ser siempre con la Constitución, la ley, y el pueblo dominicano.

El presidente de la Asamblea Nacional subrayó que en el actual gobierno ha quedado bien claro, que no hay espacio para la impunidad. “Siga hacia adelante, señor Presidente, sin mirar atrás. Siga enfrentando la corrupción, con la responsabilidad que lo ha venido haciendo”, exclamó con energía Ricardo de los Santos.

COMPROMISO CON LA ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOSEN APEGO A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES

Al reflexionar sobre su gestión al frente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, declaró que asumió su rol con la conciencia clara de que, la administración de recursos ajenos es un acto de confianza que exige rectitud absoluta; un aprendizaje que adquirió durante su trayectoria de representación sindical, y que para él constituye una lección que ha guiado su vida.

Al mismo tiempo recordó que desde el año 2001, cuando por primera vez le correspondió administrar bienes de terceros, comprendió que la transparencia no es un discurso, sino una práctica cotidiana que debe honrarse, especialmente cuando nadie está mirando.

“En todas las posiciones que he ocupado, siempre he dicho: al final de mi gestión, es posible que haya perdido algunos amigos, pero siempre me quedará uno: mi conciencia”, afirmó con ímpetu, el legislador cotuisano.

En ese marco, Ricardo de los santos, quien ha presidido la Cámara Alta durante tres periodos consecutivos, declaró que el Congreso Nacional reafirma su compromiso con el ejercicio responsable del mandato constitucional, orientado a la construcción de una República Dominicana moderna, institucionalmente sólida, socialmente justa y en permanente proceso de desarrollo.

El congresista también aseguró que en el Senado de la República prevalecerá el trabajo tesonero cimentado sobre la base del diálogo democrático, como única vía para la construcción de consensos. “En una sociedad plural y diversa, la escucha respetuosa y la concertación, son fundamentales para adoptar decisiones que favorezcan el interés general y la gobernabilidad”, concluyó el presidente de la Asamblea Nacional.

