Presidente de bodegueros califica de irrespeto a comunidad dominicana pronunciamiento de Espaillat sobre cupones de alimentos y niega apoye a Trump

NUEVA YORK._ ._ El presidente del Grupo de Bodegas y Pequeños Negocios (Bodegas & Small Business / BSBG), Francisco Marte que agrupa a cientos de bodegueros en la ciudad, calificó de irrespeto lo dicho por el congresista Adriano Espaillat sobre la dependencia de los dominicanos con los cupones de alimentos que otorga el Gobierno de Estados Unidos programa conocido como SNAP.

Refutó que ningún bodeguero es machista ni tiene el corazón oscuro, como también dijera Espaillat en una transmisión en vivo de El Nuevo Diario TV que se hizo viral en las redes durante la Gran Parada Dominicana de El Bronx el domingo 28 de julio.

“Esa es la estupidez más grande que yo he oído, porque primeramente, nosotros los bodegueros, no somos machistas, somos gentes que recibimos a nuestras comunidades”, indicó replicando a Espaillat que esos negocios no viven de los cupones.

“Irrespetó a la comunidad dominicana cuando dijo que los dominicanos usan los cupones para mandar furgones de comidas y cargamentos de medicinas a Santo Domingo, eso sí es una frescura de él, menos del 6% de la comunidad es la que coge cupones, además de somos la comunidad más progresista de todas las ciudades de Estados Unidos”, dijo Marte.

Aclaró que también que no es verdad que las bodegas, supermercados y otros pequeños negocios dependan de los cupones para sobrevivir operando. “Los mejores supermercados están donde hay muchos cupones y donde la gente trabaja, hay que entender que los cupones los dan una vez al mes y en las últimas dos semanas, la gente ya no tiene dinero para comprar, en los lugares donde la mayoría depende de la ayuda pública, la gente tiene dos semanas buenas al mes pero se caen porque a la gente no les alcanza la cantidad de dinero que les ponen”, señaló agregando que el Gobierno se encargó de autorizar las grandes cadenas de distribución como son Costco y BJ haciéndoles más daño a los bodegueros y los supermercados dominicanos, porque ahora, cuando la gente hace compra grande es en esas cadenas en las que hacen filas para realizar compras de 300 y más dólares pagándolas con cupones.

“Son corporaciones que son a las que ellos protegen, no a nosotros y porqué él (Espaillat) nunca ha venido con un plan como hizo la asambleísta Amanda Séptimo para proteger a las bodegas y el botón de pánico, él nunca ha puesto recursos para ayudar a los bodegueros, que somos dominicanos y la gente que él está supuesto a representar. Entonces, no sé porqué nosotros lo hemos tolerado tanto cuando tenemos muchas personas calificadas que pueden correr para el congreso y representarnos mejor, tenemos que ir despertando y lo estamos haciendo, sobre todo, los comerciantes de que ya nosotros no tenemos que rogarles ni pedirles a los políticos, podemos exigirles porque tenemos el poder en nuestras manos que es el poder del voto”, expuso Marte.

“Además, Adriano lo que ha vivido del pueblo todo el tiempo, cobrando cheques, primero en una organización sin fines de lucro, en el senado y el congreso, es un mantenido del sistema que se ha beneficiado con todos esos beneficios que le da el Gobierno a él por representarnos y él no nos representa de una forma eficaz”, añadió.

“Es un vividor, vive de los taxes (impuestos) que nosotros pagamos, nunca ha sido comerciante ni creado empresas para crear empleos. ¿Ha creado una pulpería, una farmacia o ha creado nada?, entonces, él lo que debería hacer es preparar y ayudar más a la comunidad dominicana para que tenga mejores empleos, a eso es que debería dedicarse en vez de criticar a los que cogen cupones, darles ayudas, crear programar que la gente tenga empleos y salarios mejores, eso es lo que debería hacer”, subrayó Mater,

Empero, dijo que está dispuesto a reunirse con Espaillat para conciliar porque no quiere división en la comunidad.

“Lo que quiero es que nosotros podamos crecer cada día más como las comunidades asiáticas, judías y yarmeni que han venido creciendo en un tiempo mucho más corto , eso es lo que deberíamos hacer todos, deberíamos unirnos, tener más poder político, pero unidos sin ponerles traspiés al otro cuando va corriendo o quiere progresar, sino unirnos y apoyarnos mutuamente”, puntualizó Marte.

Preguntado si por ese pronunciamiento los bodegueros que dirigen votarían en contra de Espaillat en las elecciones de noviembre 2024, respondió que “si él sigue con ese comportamiento ofendiendo a la comunidad dominicana de la que por sí ha perdido muchos votos y mucha simpatía entre los bodegueros y dueños de supermercados”.

Precisó que puede surgir otro candidato aunque no quiere que se pierda el distrito congresual 13 porque es una conquista que la comunidad ha conservado.

“Lo que debemos es ir preparando un nuevo liderazgo que nos represente mejor ante el congreso”, dijo Marte.

NO APOYA A TRUMP

Marte, quien también aclaró que él no apoya a Donald Trump como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre 2024 y que sus relaciones con el ex presidente son de tipo institucional.

“Diferentes sectores de comerciantes me han ofrecido los fondos para que yo le haga campaña a Trump, pero mí no me interesa eso, me interesa es servirle a la comunidad como comerciante para dirigirlos y ser la voz de ellos”, agregó el activista.

Dijo que el congresista “es más divisionista que el mismo Trump, recordemos que dividió la comunidad para hacer que Marisol Alcántara perdiera las elecciones a la senaduría estatal, puesto para que el se estaba reeligiendo en 2018”.

Subrayó que no tiene que ver nada con Trump y no puede apoyar a nadie porque representa una organización que tiene gentes de ambos partidos., y debe mantener la habilidad de reunirme con por personas de ambos partidos.

“Simplemente le agradezco a Trump porque él vino a darme el apoyo para la campaña que tenemos desde 2020 para la seguridad de todos los bodegueros en conjunto con el Departamento de Policía porque necesitamos una mejor comunicación”, explicó Marte.

“Eso es todo, yo no soy trumpista, lo mío y lo de Trump es institucional sin nada que ver con política, no soy trumpista, nada… yo se lo dejé saber a él cuando me pidió ir a su torre en Manhattan y me negué, diciéndole que represento bodegas y pequeños negocios por lo que podíamos juntaros en una bodega o un supermercado y después de dos días, me llamaron para aceptar ir a una bodega”, señaló Marte en referencia a la bodega “Sanaa Convenient Store” en la calle 139 y avenida Broadway en Harlem donde el dominicano Jose Alba mató en defensa propia a un afroamericano que lo atacó dentro de ese negocio.

Negó también que él fuera el organizador de ese evento donde Trump usó la escena para hacer campaña mientras era declarado culpable de 34 cargos en la Suprema Corte Estatal de Manhattan.

“Claro que no, claro que no, jamás no estoy apoyando a Trump como candidato, lo de nosotros es institucional para mantener la posición de poder reunirme con los dos partidos”, recalcó Marte.