Presidente colombiano reiteró que no tolera corrupción en su gobierno

Bogotá, 24 may (Prensa Latina) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó hoy en términos muy enérgicos las acusaciones contra su gobierno por supuestas compras de congresistas y tachó de mentirosos a los medios que así lo insinúan.

Mediante un extenso mensaje divulgado en su red social X, refirió que en su gobierno no se tolera la corrupción y que en su calidad de jefe de Estado nunca ha pedido a sus subordinados incurrir en tales actos.

«Esa práctica no la permito en mi gobierno. Todos los miembros del gabinete y de entidades públicas del gobierno han recibido instrucción de recibir a los congresistas de acuerdo a sus funciones constitucionales, escucharlos, pero no aceptar de nadie un solo hecho de corrupción», escribió.

También hizo mención a los sucesos que han ocurrido al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde consideró que existe una corrupción estructural.

Calificó a dicha entidad como un anillo configurado desde hace varios años por un cartel de contratistas, políticos y administradores de la entidad, al tiempo que admitió que ese «modus operandis» fue continuado en su gobierno por el ya defenestrado director Olmedo López.

Yo soy responsable de haber nombrado a Olmedo quien era militante del Polo Democrático de Antioquia y después me acompañó en mis campañas, reconoció.

Sin embargo, añadió que el exdirectivo, hoy investigado por malos manejos públicos, jamás podrá afirmar que recibió una orden suya de comprar congresistas o hacer algún acto de corrupción.

«Olmedo ha dicho públicamente que está arrepentido y me ha pedido perdón. Le solicito que en su proceso judicial devuelva todo lo que se haya hurtado de dinero público en la Ungrd», expresó además Petro.

Agregó que apenas se tuvieron evidencias de actos de corrupción en esa unidad, pidió la renuncia a su director y se suspendieron los contratos firmados por tanto por este como por el exsubdirector Snyder Pinilla, con el fin de salvar la mayor parte del dinero público.

La polémica en torno a la corrupción de esa entidad se destapó varias semanas atrás, cuando Pinilla señaló a su superior de entregar dineros a modo de coimas al presidente del Senado, Iván Name, y al líder de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

El escándalo condujo a la renuncia de Sandra Ortiz, exconsejera de la Presidencia para las Regiones, también salpicada en las denuncias.

Tras los señalamientos de supuestos malos manejos de los recursos públicos, la Presidencia informó sobre la conformación de una Mesa Técnica integrados por varios organismos de control para indagar acerca de los alegados actos fraudulentos.