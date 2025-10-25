Presidente Abinader supervisa los almacenes de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC)

SANTO DOMINGO.- -El presidente Luis Abinader visitó las instalaciones de la Dirección de Asistencial Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) en un esfuerzo para mejorar el auxilio del gobierno a la población en medio d los estragos de la tormenta Melissa.

Acompañado del director general de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez, el jefe del Estado recorrió los almacenes de la institución para supervisar los trabajos de empaques y distribución de alimentos destinados a las poblaciones afectadas por el meteoro.

A través de la DASAC, el gobierno ha dispuesto la distribución entre los damnificados de kits de raciones crudas así como enseres del hogar y otras donaciones propias de eventos naturales como el que afecta al país.

El presidente Abinader pasó revista a los alimentos y enseres del hogar disponibles en los almacenes de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria en su sede de la avenida España del municipio Santo Domingo Este.

El director general del DASAC y la subdirectora Luz Estrella mostraron al mandatario todo el proceso que desarrolla la institución desde el inicio de la tormenta a fin de garantizar una efectiva asistencia a los sectores vulnerables y especialmente a las familias damnificadas.

Féliz Méndez explicó que los equipos de emergencia de la institución se mantienen permanentemente activados, con la expresa instrucción de realizar con esmero y entrega las labores de auxilio a la población.

Sostuvo que ya han sido enviados unos 80 mil kits alimenticios y comidas cocidas a las provincias y comunidades afectadas por el fenómeno atmosférico.

Dijo que ese apoyo a los pobladores afectados es un compromiso insoslayable de la DASAC como institución llamada a interpretar y cumplir con el esfuerzo del gobierno en favor de los más necesitados y vulnerables.

Significó que, así como han acudido en auxilio de las comunidades afectadas, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria está preparada para extender

su radio de acción solidaria hacia todo punto del país que así lo requiera.





