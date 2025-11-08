Presidente Abinader participa en emotiva ceremonia por la creación canónica y ordenación episcopal de monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa

La nueva diócesis fue creada por el papa León XIV el pasado 27 de agosto de 2025.

Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader participó, junto a la primera dama Raquel Arbaje, a la ceremonia de creación canónica de la Diócesis de Stella Maris y a la ordenación e inicio del ministerio episcopal de su primer obispo, monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa.

El acto, lleno de fervor y esperanza, reunió a fieles, sacerdotes y autoridades para celebrar un hecho histórico que marca una nueva etapa de fe en la zona oriental.

La creación de la diócesis reafirma la cercanía de la Iglesia con su pueblo y su compromiso de fortalecer la vida espiritual y el servicio pastoral bajo la guía del nuevo obispo.

Uno de los momentos más destacados fue el saludo del jefe de Estado al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo.

Ceremonia de ordenación

La solemne ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Piergiorgio Bertoldi, arzobispo titular de Spello y Nuncio Apostólico, representante del Papa León XIV en la República Dominicana.

El Papa León XIV erigió la diócesis de Stella Maris el 27 de agosto de este año y, en esa misma fecha, designó a monseñor Ruiz de la Rosa como su primer obispo.

Monseñor Bertoldi estuvo acompañado por los co-consagrantes monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros, y monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo emérito de San Francisco de Macorís.

Asistieron también los presbíteros Fermín de los Santos, de la Diócesis de Stella Maris, y Williams Antonio Arias Arias, de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Luego de la ordenación, el mandatario saludó al nuevo obispo y a los demás miembros del clero presentes en la celebración.

Nueva Diócesis

La nueva demarcación eclesiástica está conformada por los municipios Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica.

La sede de la diócesis se estableció en el municipio Santo Domingo Este, donde la parroquia Stella Maris fue elevada a la categoría de catedral.

La Diócesis de Stella Maris cuenta con 64 parroquias, 40 sacerdotes diocesanos, 55 sacerdotes religiosos, 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 religiosas.

Con su creación, la República Dominicana cuenta ahora con dos provincias eclesiásticas, dos arquidiócesis metropolitanas y once diócesis.

Las provincias eclesiásticas y arquidiócesis son las de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, mientras que las diócesis son: Baní, Barahona, La Altagracia, La Vega, Mao-Montecristi, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Stella Maris y el Ordinariato Castrense.

Acompañaron al mandatario los ministros de Trabajo, Luis Miguel DeCamps; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Félix Méndez; de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez; de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; así como el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio.

