Presidente Abinader mantiene la suspensión de labores y docencia este viernes por la tormenta tropical Melissa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves una rueda de prensa junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para ofrecer detalles sobre las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa afectando gran parte del territorio nacional.

Durante el encuentro, el mandatario reiteró la importancia de mantener la precaución y seguir las orientaciones de los organismos de socorro.

El presidente Abinader informó que el Gobierno ha decidido mantener la suspensión de labores y docencia este viernes en las provincias que permanecen en alerta roja, tal como fue establecido desde hace 48 horas por el COE.

El Ejecutivo ratificó su compromiso de priorizar la seguridad de la población y coordinar los esfuerzos interinstitucionales para mitigar los posibles daños provocados por el fenómeno atmosférico. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas.