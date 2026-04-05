Presidente Abinader, la población no soporta más sacrificios, el gobierno es quien debe asumirlos

Alfredo Cruz Polanco ( alfredocruzpolano@gmail.com

Recientemente el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona se dirigió a toda la nación, a través de una cadena de radio y televisión, sobre el conflicto bélico que se está librando por los ataques de los Estados Unidos e Israel contra objetivos militares de Irán, que causaron la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que ha desatado un contraataque a las instalaciones militares y energéticas de Estados Unidos e Israel, extendiéndose dicho conflicto a toda la región del Medio Oriente.

Este enfrentamiento armado en esta región ha provocado el cierre definitivo del Estrecho de Ormuz, por parte de Irán, ubicado entre este país y Omán, que es por donde se desplaza el 20% del petróleo mundial, lo que ha generado una gran crisis en el suministro petrolero a nivel global.

En dicha alocución, el presidente Abinader, de manera enfática expresó que, debido a dicho conflicto, el costo del barril de petróleo se va a disparar; pues todo el combustible y el gas licuado de petróleo (GLP) que consume el país es importado, ya que no producimos petróleo, por lo que la población debe estar preparada para un posible aumento en la tarifa de la energía eléctrica, con la posibilidad de que ocurran apagones; en el precio de los combustibles, de los pasajes en el transporte; en los precios de los alimentos, más de los que están; de los medicamentos, entre otros servicios básicos.

En su discurso, le autorizó en bandejas de plata al sector empresarial, comercial, industrial y energético, para que inicien una escalada de aumento en los precios de los productos y servicios, los cuales, desgraciadamente, siempre recaerán sobre la población más necesitada.

Ya la población no soporta más sacrificios ni más aumentos en el costo de los productos y servicios básicos de la canasta familiar, la cual supera los 54 mil pesos mensuales, mientras que para fines del pago de impuestos a la DGII, es a partir de un salario, a penas, de 34 mil pesos mensuales, y aun así, usted no se apiada de aprobar una indexación a la escala salarial.