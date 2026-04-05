Presidente Abinader, la población no soporta más sacrificios, el gobierno es quien debe asumirlos
Recientemente el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona se dirigió a toda la nación, a través de una cadena de radio y televisión, sobre el conflicto bélico que se está librando por los ataques de los Estados Unidos e Israel contra objetivos militares de Irán, que causaron la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que ha desatado un contraataque a las instalaciones militares y energéticas de Estados Unidos e Israel, extendiéndose dicho conflicto a toda la región del Medio Oriente.
Este enfrentamiento armado en esta región ha provocado el cierre definitivo del Estrecho de Ormuz, por parte de Irán, ubicado entre este país y Omán, que es por donde se desplaza el 20% del petróleo mundial, lo que ha generado una gran crisis en el suministro petrolero a nivel global.
En dicha alocución, el presidente Abinader, de manera enfática expresó que, debido a dicho conflicto, el costo del barril de petróleo se va a disparar; pues todo el combustible y el gas licuado de petróleo (GLP) que consume el país es importado, ya que no producimos petróleo, por lo que la población debe estar preparada para un posible aumento en la tarifa de la energía eléctrica, con la posibilidad de que ocurran apagones; en el precio de los combustibles, de los pasajes en el transporte; en los precios de los alimentos, más de los que están; de los medicamentos, entre otros servicios básicos.
En su discurso, le autorizó en bandejas de plata al sector empresarial, comercial, industrial y energético, para que inicien una escalada de aumento en los precios de los productos y servicios, los cuales, desgraciadamente, siempre recaerán sobre la población más necesitada.
Ya la población no soporta más sacrificios ni más aumentos en el costo de los productos y servicios básicos de la canasta familiar, la cual supera los 54 mil pesos mensuales, mientras que para fines del pago de impuestos a la DGII, es a partir de un salario, a penas, de 34 mil pesos mensuales, y aun así, usted no se apiada de aprobar una indexación a la escala salarial.
En cambio, observamos que desde el gobierno no se aplican ninguna medida ni sacrificios, pues, además de que no existe un plan de austeridad, un recorte ni una priorización en los gastos, por el contrario, se continúa derrochando una gran parte del presupuesto de la nación en el aumento de la nómina pública.
La crisis petrolera, originada por el conflicto armado en el Medio Oriente y por el cierre del Estrecho de Ormuz, agravará aún más la situación económica que viven los sectores más empobrecidos, sobre todo, los más vulnerables del país, pues cada día sus pequeños ingresos se reducen a la mínima expresión.
Presidente Abinader, ya es hora de que el gobierno que usted preside, sea el que enfrente y cargue con todos los ajustes y con todos los aumentos de precios de los productos y servicios de primera necesidad, que vienen ocurriendo mucho antes de que se originara este conflicto armado, debido a que no se aplicaron las medidas y los correctivos de lugar.
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex Diputado al Congreso Nacional
Ex Miembro de la Cámara de Cuentas,