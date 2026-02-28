Presidente Abinader destaca RD se sitúa entre economías de mayor dinamismo del continente, resalta exitoso desempeño de Banreservas y REFIDOMSA

RD firma acuerdo para desarrollar puerto espacial comercial en Pedernales, abriendo a la República Dominicana a la economía espacial global

La recaudación tributaria alcanzó en 2025 el 15.6% del PIB. Se firmaron acuerdos con NVIDIA y Google para inversiones tecnológicas._

Santo Domingo. -* Al abordar el tema económico durante el discurso de rendición de cuentas por el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader destacó que el país se encuentra entre las economías de mayor dinamismo del continente y se consolida como uno de los motores de crecimiento de la región, registrando en 2025 un crecimiento de 2.1%; también resaltó la recaudación de más de US$5 mil millones en inversión extranjera directa y casi US$16 mil millones en exportaciones. Asimismo, citó los acuerdos firmados con las empresas internacionales NVIDIA, Google y LOD Holdings (este último para desarrollar puerto espacial comercial en Pedernales) que convertirían el país en el más competitivo y confiable para la inversión de empresas tecnológicas en la región.

Sobre la deuda pública, indicó que la misma se sitúa en 58.5% del PIB contra el 69.1% que registró en diciembre de 2020 y la recaudación tributaria alcanzó en 2025 el 15.6% del PIB.

Destacó, además, el desempeño exitoso de Banreservas y Refidomsa.

El jefe de Estado inició sus declaraciones sobre el tema económico con datos que reflejan un crecimiento acelerado hasta 3.5% durante el mes de enero, “en línea con las proyecciones de crecimiento del 4.5% que se estiman para este 2026.

Estos datos nos colocan, una vez más, entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región”.

Un estudio reciente del Harvard Growth Lab, centro de investigación de la Universidad de Harvard, ubica a la República Dominicana entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento del mundo para la próxima década.

En otro informe basado en el Atlas of Economic Complexity, nuestro país proyecta un crecimiento promedio anual cercano al 3.8% entre 2024 y 2034, posicionándose entre las 20 economías con mayor dinamismo global y siendo el único país de América Latina y el Caribe que aparece en ese grupo, significando además el fortalecimiento de la estructura productiva, diversificación de exportaciones, valor agregado y más capacidades.

*Casi 16 mil millones de dólares en exportaciones y 5 mil millones de dólares en IED* En materia de comercio exterior, al cierre de 2025 las exportaciones dominicanas alcanzaron casi los US$16 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 14.4% respecto a 2024 y de 42.3% en comparación con 2019.

Estos resultados consolidan el mejor ciclo exportador de nuestra historia y evidencian la fortaleza de nuestras zonas francas, la diversificación productiva y la calidad de nuestros bienes.

En cuanto a la inversión extranjera directa, el país captó en 2025, por primera vez, más de US$5 mil millones de dólares, acumulando ya 4 años consecutivos por encima de los US$4,000 millones anuales. Este flujo de inversiones es reflejo de la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza que inspira la República Dominicana en los mercados internacionales.

*Alianzas estratégicas para inversiones tecnológicas

* Al respecto, el presidente Luis Abinader dijo que el país continúa dando pasos para seguir diversificándose, ahora con la economía del futuro. “NVIDIA, la empresa más grande del mundo y líder absoluto en Inteligencia Artificial firmó un acuerdo con nuestro país para la generación de capacidades, formación de personal y la creación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial.

El grupo de países, al que se une la República Dominicana, con alianzas estratégicas con esta empresa lo conforman Estados Unidos, Corea del Sur, Israel y Singapur”.

Firmamos también un acuerdo con Google, recordó Abinader.

“El gigante de las telecomunicaciones y la Inteligencia Artificial elige a la República Dominicana para, con una inversión de más de 500 millones de dólares, construir el primer Puerto Internacional de Intercambio Digital en América Latina y apenas el octavo en el mundo.

Así es, la República Dominicana se convierte en la puerta de entrada de Google en la región.

El acuerdo incluye un hub de datos de clase mundial, cables submarinos que conectan con centros de datos en Estados Unidos y la consolidación de la República Dominicana como nudo estratégico de conectividad digital entre Norte, Centro y Suramérica.

Este acuerdo nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas”. En esa misma visión de futuro y de apuesta por sectores de alto valor agregado, la República Dominicana continúa posicionándose como un destino confiable para las inversiones tecnológicas más avanzadas del mundo.

Después de 3 años de negociaciones, este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense LOD Holdings para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales, una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global.

¡Sí, a la economía espacial! Y con más de 600 millones de dólares de inversión.

Así, Pedernales no solo se consolida como polo de desarrollo turístico y logístico, sino también como símbolo de una nación que mira hacia el futuro, sumando esta iniciativa a la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google o Nvidia, que hoy ven en nuestro país una plataforma segura para innovar, invertir y crecer.

“Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto ya de la tecnología, la Inteligencia Artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación”.

*Ámbito fiscal* En el ámbito fiscal, al cierre de 2025 la deuda pública consolidada se situó en 58.5% del PIB, manteniendo la trayectoria descendente respecto al 69.1% que registraba en diciembre de 2020. Esta evolución contrasta con la tendencia observada en muchas economías tras las crisis recientes y reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Durante 2025, la calificadora Moody´s mejoró la calificación en un escalón y estamos a un paso de alcanzar el grado de inversión.

Y las agencias calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantuvieron la calificación crediticia del país, destacando el sólido desempeño económico, la mejora en gobernanza e institucionalidad, y el manejo prudente de la deuda pública.

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional reiteró en su evaluación más reciente que la deuda dominicana es sostenible y que el marco de políticas adoptado es consistente con la estabilidad macroeconómica de mediano plazo.

La recaudación tributaria alcanzó en 2025 el 15.6% del PIB, reflejo del crecimiento de la actividad económica, el fortalecimiento de la administración tributaria y la lucha contra la evasión.

Así el déficit fiscal se situó en 3.45%, en línea con lo presupuestado, reafirmando nuestra disciplina fiscal.

La Ley de Responsabilidad Fiscal, promulgada en 2024, continúa consolidándose como un pilar institucional que garantiza reglas claras, control del gasto primario y un ancla de deuda que protege a las futuras generaciones.

El jefe de Estado indicó que nuestro sistema financiero sigue siendo una de las grandes fortalezas nacionales.

Los activos totales del sistema cerraron en RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1% del PIB, reflejando un crecimiento interanual de 7.9%, lo que supone RD$304,100 millones más respecto al año anterior.

Y el índice de solvencia se mantuvo cercano al 17%, muy por encima del 10% mínimo requerido por la normativa vigente, confirmando la fortaleza patrimonial y la estabilidad del sistema. Estos resultados no solo hablan de cifras saludables; hablan de confianza.

Hablan de un sistema financiero que financia la producción, respalda la inversión y acompaña a las familias dominicanas.

Y hablan también de inclusión: según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, la proporción de adultos con cuentas en entidades financieras o móviles pasó de 51% en 2021 a 65% en 2024, un salto significativo que demuestra que el crédito y los servicios financieros están llegando cada vez a más personas.

Esto es el resultado de una coordinación efectiva entre el sector público y el sector privado, que ha permitido ampliar el acceso, fortalecer la regulación y consolidar un sistema financiero sólido, moderno e inclusivo, al servicio del desarrollo nacional.

Así, Banreservas continúa desempeñando un rol estratégico en la inclusión financiera y el desarrollo productivo, con utilidades por RD$25 mil millones en 2025, activos que alcanzaron los RD$1.28 billones, y ampliando el acceso al crédito, la bancarización y los servicios financieros en todo el territorio nacional, logrando que más de un millón de dominicanos ingresaran al sistema financiero y más de 110,000 personas accedieran por primera vez al crédito, consolidándose como la entidad líder en inclusión financiera del país.

Este desempeño permitió además que Banreservas encabezara el Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos, consolidándose como la entidad más inclusiva y como un motor clave del financiamiento a la vivienda, al turismo y a los sectores productivos del país.

En el ámbito energético, Refidomsa consolidó su desempeño operativo y financiero en 2025, manteniendo su calificación crediticia, ampliando capacidades estratégicas y fortaleciendo la seguridad energética nacional.

La empresa alcanzó una ganancia neta de RD$3 mil millones de pesos, con un crecimiento interanual de 31%.

Todo este desempeño económico, acompañado de estabilidad financiera, disciplina fiscal y captación de inversión es un medio para generar empleos de calidad, ampliar oportunidades y garantizar que el crecimiento se traduzca en bienestar real para las familias dominicanas.

