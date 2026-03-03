Premios Soberano anuncia entrega de invitaciones y medallas a todos los nominados

Santo Domingo, R.D.– La producción de Premios Soberano anunció el inicio del proceso de entrega de invitaciones y medallas de nominación a los artistas postulados en la edición 2026, cuya gala se celebrará el miércoles 18 de octubre en la sala principal del Teatro Nacional.

Los nominados podrán retirar sus acreditaciones y medallas desde este sábado 7 al 14 de marzo, en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional. Este proceso marca uno de los momentos más significativos en la ruta hacia la gran noche de premiación, ya que simboliza oficialmente el reconocimiento a los talentos que competirán en las distintas categorías.

La organización informó que cada nominado deberá completar previamente la información de la persona autorizada para retirar sus invitaciones, mediante un formulario que será suministrado directamente por el equipo de producción del premio. Para consultas adicionales o cambios en la persona designada, se ha habilitado el correo electrónico premiosoberano.logistica@gmail.com.

La edición 2026 de Premios Soberano promete una producción renovada, con segmentos musicales especiales, homenajes a figuras emblemáticas del arte nacional y una puesta en escena a la altura de los grandes espectáculos internacionales. Como cada año, la ceremonia reunirá a destacadas figuras de la música, el cine, el teatro, la televisión y la comunicación, consolidándose como la principal plataforma de reconocimiento al talento de la República Dominicana.

La noche del 18 de octubre convertirá nuevamente al Teatro Nacional en el epicentro del arte y la cultura, con una producción general a cargo de César Suárez Jr. La transmisión nacional será a través de Color Visión (canal 9), mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univisión y la plataforma de streaming ViX.

El premio cuenta con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. Desde 1985, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reconoce lo mejor del arte y la cultura nacional a través de estos galardones, que este año celebran su edición número 41.

La gala contará con la conducción del humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc. La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche y estará encabezada por Karen Yapoort, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.

Están confirmadas las actuaciones de Milly Quezada, Toño Rosario y Pavel Núñez; Crazy Design, Donat y Jeezy, en una apuesta por la diversidad de ritmos que definen la escena actual, y a ellos se incorporará el bachatero Dalvin La Melodía, uno de los exponentes emergentes de mayor popularidad en estos momentos.

La producción invitó a toda la clase artística nacional a vivir con entusiasmo esta nueva edición, que promete emociones, sorpresas y momentos memorables en la gran fiesta del arte y el espectáculo dominicano.

