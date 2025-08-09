Premios Lawa 2025 reconoce a “DaunyStudio Productions”

“Se reconoció la labor de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, en 49 categorías”

SANTO DOMINGO -República Dominicana recibió la sexta Edición de los Premios Latin American Wedding Awards (Premios Lawa), la cual se celebró junto a la primera edición nacional de los Premios República Dominicana Event Awards al Turismo de Romance y de Reuniones.

DaunyStudio Productions, SRL fue la empresa galardonada con tres reconocimientos que consolidan su liderazgo en la industria audiovisual de bodas como:

*Mejor Fotógrafo de Bodas – Del Gran Santo Domingo

*Mejor Fotógrafo de Bodas – De Republica Dominicana

*Mejor Fotógrafo de Bodas – De Latinoamérica.

Con más de una década de trayectoria, DaunyStudio ha construido un sello distintivo basado en la fusión de fotografía y cinematografía con enfoque editorial, sensibilidad emocional y excelencia técnica.

Estos premios reflejan no solo la calidad de su trabajo, sino también el impacto de sus imágenes en parejas, familias y comunidades dentro y fuera del país.

“Para nosotros, cada boda es mas que un evento: es una historia que merece ser contada con alma, con estética y con respeto por la verdad emocional de quienes la viven. Recibir estos reconocimientos a nivel nacional y regional nos llena de gratitud y compromiso para seguir creando imágenes que trascienden el tiempo” expreso Daunys Sánchez, fundador y director creativo de DaunyStudio Productions, SRL.

Estos galardones reafirman la posición de DaunyStudio como una de las productoras audiovisuales mas influyentes en el sector nupcial latinoamericano.

El evento se llevó a cabo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde se reconoció la labor de wedding planners, diseñadores de eventos, organizadores de congresos, hoteles, venues y agencias de viajes.

De igual manera, enalteció la innovación, responsabilidad social y la evolución de una industria que mueve emociones y genera impacto económico en toda la región, contó con la participación de 12 países de Latinoamérica y El Caribe.

La actividad contó con la presencia de Leonardo Artigas, director general de los premios Latin American Wedding Awards, quien es fuente inspiradora de esta importante industria a nivel de Latinoamérica.

Pedro Vargas, director República Dominicana Event Awards, afirmó que con este galardón se reconocen a todos los trabajadores de la industria de los eventos en la República Dominicana y al mismo tiempo posiciona el país como uno de los líderes de la industria a nivel de Latinoamérica……