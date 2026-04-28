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Dominicanos en ExteriorNew York

Precios de combustibles en los 10 estados donde residen más dominicanos en EE. UU.

Ramón Mercedes28 de abril de 2026
2 2 minutos de lectura

NUEVA YORK.- La vertiginosa alza de los precios de la gasolina está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los presupuestos familiares, en un momento en que los estadounidenses, entre cientos de miles de dominicanos, consideran el costo de vida como una de sus principales preocupaciones.

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), con sede principal en Florida, dedicada al automovilismo y los viajes de ocio, actualiza a diario los precios de los combustibles en Estados Unidos, a través del Servicio de Información de Precios del Petróleo (OPIS), para establecer los precios promedios nacionales, estatales y locales de gasolina y diésel, entre otros.

Los promedios estatales de los combustibles hasta este lunes en EUA, con variaciones de centavos en muchas de sus ciudades: En Nueva York (con 848,560 dominicanos), la gasolina regular y premium se ubica en 4.18 y 5.05 dólares por galón, mientras que el gasoil a 5.91. Nueva Jersey (380,143), la regular y premium a 4.08 y 4.86, y el gasoil a 5.66.  Florida (312,604), la regular y premium a 3.94 y 4.72, y el gasoil a 5.30. Pensilvania (191,094), la regular y premium a 4.16 y 4.96, y el gasoil a 5.96.

Asimismo, en Connecticut (65,132), la regular y premium a 4.21 y 5.11, y el gasoil a 5.81. Massachusetts (183,910), la regular y premium a 4.04 y 5.00, y el gasoil a 5.80. Rhode Island (68,937), la regular y premium a 4.08 y 5.00, y el gasoil a 5.80. Texas (44,807), la regular y premium a 3.68 y 4.51, y el gasoil a 4.97. Carolina del Norte (39,464), Regular y premium a 3.88 y 4.71, y el gasoil a 5.55.

El último estudio del Instituto de los Dominicanos en el Exterior (INDEX) establece un total de 2,134,651 quisqueyanos en estos 10 estados, y cientos de miles de esos connacionales son propietarios de diferentes marcas de vehículos.

El costo mensual para mantener el mismo nivel de vida que en 2020 en EUA aumentó de 5,100 a 6,400 dólares al cierre de 2025. Es decir, hay una diferencia de 1,300 dólares adicionales cada mes.

Según estimaciones del Departamento de Trabajo, recopiladas por el Centro para el Progreso Americano, esto no se debe a gastar más, sino a mantener los gastos esenciales (alquiler, comida, salud, transporte).

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Ramón Mercedes28 de abril de 2026
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