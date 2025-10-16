PRD denuncia que el pueblo está “con el grito al cielo” por alza de alimentos y advierte sobre crisis en el sector arrocero

Santo Domingo, R.D. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtió este jueves que los dominicanos están “con el grito al cielo” debido al alto costo de los alimentos básicos, lo que ha colocado a la carestía de la vida como una de las principales preocupaciones nacionales junto con la inseguridad ciudadana.

El vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, afirmó que la situación actual es resultado directo de las políticas erradas del Gobierno, que ha privilegiado las importaciones de alimentos en detrimento de la producción nacional, provocando graves consecuencias para los productores agrícolas y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

“Este Gobierno ha preferido importar en lugar de producir. Un ejemplo claro es el arroz. El año pasado se autorizó a grandes comerciantes y molineros la importación de más de 200 mil toneladas adicionales, más de lo que el país necesitaba, y ahora, cuando hay una buena cosecha , los productores locales no tienen dónde colocar su arroz porque los almacenes están llenos del importado y el local. Eso ha creado una crisis en el sector arrocero”, explicó Guzmán, quien además es técnico del área agropecuaria.

El dirigente perredeísta señaló que la política de importaciones ha generado una situación de desigualdad que amenaza el sustento de miles de productores nacionales, no solo del arroz, sino también de otros cultivos como la habichuela, la cebolla, entre otros.

Asimismo, Guzmán denunció que el Gobierno ha incurrido en una violación a la ley y usurpación de funciones del Congreso Nacional, al disponer de manera administrativa la fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura, sin la debida aprobación legislativa.

“Encima de ese tema que tienen los arroceros está el hecho, y esto sí es grave, que el Gobierno, de manera administrativa, está fusionando el IAD con Agricultura, lo que es una violación a la ley, porque el IAD es producto de una ley de reforma agraria de 1962 y Agricultura es una institución (creada) por ley. Tú no puedes dos instituciones creadas por ley fusionarlas administrativamente; esa es una facultad del Congreso”, expresó Guzmán durante una entrevista reciente.

El vicepresidente del PRD advirtió que esta decisión genera incertidumbre institucional y amenaza la estabilidad del sector agrícola, especialmente para los beneficiarios de la Reforma Agraria, que representan más del 45 % de los productores de arroz del país, por lo que sugiero al presidente Abinader ir en auxilio de los arroceros y dejar sin efecto la fusión del IAD con agricultura.

Consideró que lo conveniente sería sanear el IAD y convertirlo en un Instituto de Desarrollo Agropecuario actualizado a la agricultura moderna.

“El Gobierno está afectando al productor, desalentando la producción local y encareciendo la vida del pueblo dominicano. Es una situación lamentable que requiere corrección inmediata”, concluyó Guzmán.

El PRD reiteró su compromiso con la defensa de los productores nacionales, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la institucionalidad democrática del país, pilares esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias dominicanas.