Por un cambio de vida en nuestro pueblo

Por: Ramón Antonio Veras.

1.- Para los latinoamericanos y caribeños, las condiciones de vida en lo material y espiritual no son nada halagüeñas.

2.- No solo habitamos la región más desigual del mundo terrenal, sino que también padecemos gobiernos al servicio de minorías.

3.- En la mayoría de nuestros países están presentes gobernantes que responden a los dictados de las administraciones de Washington.

4.- La actual coyuntura política y social no es nada favorable para los que por aquí forman parte del pueblo humilde y trabajador.

5.- Ante tantas adversidades para la gente de a pie, lo que procede es que en cada uno de nuestros países los más sensibles y lúcidos se pongan en tensión por cambios sociales.

6.- Las fuerzas democráticas de América Latina y el Caribe están hoy a la defensiva, lo que no debe continuar.

7.- El momento es para expresar compromiso social que está llamado a poner en ejecución toda persona de firmes convicciones.

8.- Todo aquel que se siente comprometido con la lucha liberadora de su pueblo tiene hoy la oportunidad de demostrarlo involucrándose en las diferentes batallas que se puedan presentar en diversos escenarios.

9.- Poco importa dónde sea necesario accionar para salir adelante en la brega por las reivindicaciones de los marginados sociales.

10.- Si estamos convencidos de lo justo de los reclamos en nombre de los cuales luchamos, debemos estar listos para defenderlos aplicando todos los métodos de lucha.

11.- Para la protección de lo que creemos que es de la conveniencia para la mayoría de la población, no debemos escatimar esfuerzos; siempre listos para aumentar las posibilidades de lograr sanos objetivos.

12.- Si sabemos que siempre son legítimos los derechos del pueblo, nunca podemos rehuir el enfrentamiento hasta lograr lo que honestamente perseguimos.

Ideas finales

13.- En cada ocasión, el sentido del deber se traduce en obligación de quienes asumen el compromiso de transformadores en su medio social.

14.- La generalidad de los pueblos de América Latina y el Caribe solamente cuentan con los luchadores sociales más consecuentes para eliminar la opresión.

15.- Es un deber de cada latinoamericano y caribeño sensible y con vocación democrática comprometerse, asumir la obligación de estar siempre presente en la lucha por la liberación nacional de su patria.

16.- Nuestros pueblos deben convertir los males de hoy en éxitos, triunfos y grandes victorias por la obra de sus mejores hijos.

Santiago de los Caballeros, 1 de junio de 2026.

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