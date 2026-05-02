¿Por qué caen los imperios?

Por Miguel Espaillat Grullón

1 – Los imperios no caen por buenos, sino por malvados. Desde su aparición sobre la faz de la tierra, unos hombres han obrado para dominar a otros hombres. En lo individual, el hombre se ha convertido en el lobo del mismo hombre y en lo colectivo, una nación se ha erigido en déspota opresora de otra nación. En este escenario, individuos y naciones se han convertido en los verdugos de su propia especie, en los matones de sus congéneres, en los azotes de su prójimo, en los sicarios de sus hermanos, familiares y amigos, tan solo para robar lo que es de otro hombre o de otra nación.

2 – Metafóricamente, unos dicen que esta conducta maligna comenzó con el asesinato de Abel por parte de Caín. Desde entonces, matar al hermano e incluso a los padres para robarles ha devenido en práctica común.

3 – En antaño, las naciones más fuertes (las imperialistas) le hacían la guerra a los países más pobres y débiles. En estas invasiones, corrían ríos de sangre que consolidaban la bestialidad de un genocidio. El libreto era inhumano: “Matad a los reyes y a sus hijos. Matad a todos los varones de entre los niños; matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vuestro goce carnal. Matad a todos los hombres, a todas sus bestias y a todos sus ganados; y háganse de todos sus bienes, incendien todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. No dejen piedra sobre piedra. Tomen todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias. (Números 31:17–18), (31:17-18) y (31:25-54).

4 – Los imperios posteriores hacían lo mismo. Cuando no podían tomar una ciudad de inmediato, entonces la sitiaban durante todo el tiempo que fuese necesario para que los habitantes de esas ciudades amuralladas se rindieran por el cúmulo de hambre, sed, frío, enfermedades y toda clase de calamidades. En la mayoría de los casos, los vencidos eran asesinados, ya sea a golpe de espada o de cuchillo. Lo triste de todo esto es que, si los débiles se viesen fuertes, también harían lo mismo.

5 – Con el correr de los años, los nuevos imperialismos solo han variado los métodos de guerra, de invasión y saqueo. Ahora usan las sanciones, embargos, bloqueos, sabotajes, guerras mediáticas, guerras químicas y bacteriológicas, guerras financieras, aislamiento de la comunidad internacional, del lobby, chantajes de todo tipo, asesinatos individuales y colectivos de líderes militares, sindicales, sociales, políticos y exterminio de científicos. También, en esta tarea para control y dominio, los imperialismos usan guerras diplomáticas, golpes de Estado en sus diferentes modalidades (militar, judicial, con primaveras de distintos colores en conjunto con asfixias económicas y bloqueos navales, etc.).

6 – En este escenario cabe destacar que todas las bestialidades cometidas en aquellos expansionismos colonialistas han sido una práctica común de todos los imperialismos que han existido: del egipcio, persa, babilónico, carolingio (el fundado por Alejandro Magno), del imperio romano (luego, imperio romano de Occidente con Roma de capital e imperio romano de Oriente o bizantino, con Constantinopla de capital También, en este contexto, cabe destacar las acciones malvadas de los imperios: islámico, reinos germánicos, mongol, español, británico, francés, belga, portugués, alemán, japonés, etc. Todos, sin distinción, fueron y siguen siendo saqueadores inmisericordes. En pos de más tierras y recursos naturales, invadieron e hicieron la guerra, esclavizaron y mataron a millones de seres humanos. Todavía en el día de hoy, esas salvajadas se siguen cometiendo.

7 – De estos saqueos y crueldades nos pueden hablar el África negra, la India y Australia, entre otros. Y del saqueo por el imperialismo estadounidense nos pueden platicar Afganistán, Siria, Libia, Irak y toda nuestra América martiana, principalmente (Cuba, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, México, etc.). Con razón fue que una vez Simón Bolívar, como bestia herida, rugió diciendo: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.”

8 – Hoy la América plagada de miseria, tal como lo vaticinó Simón Bolívar, enfrenta el imperialismo norteamericano, precisamente para liberarse de ese yugo abyecto que nos impone políticas económicas y sociales, para dominarnos y controlarnos con el fin de robar recursos naturales; y como profetizó Bolívar: en nombre de la libertad, de la democracia y derechos humanos.

9 – En este escenario se da el caso de que ningún país invadido por orden de los gobiernos de Estados Unidos ha sido para establecer la cacareada libertad y democracia, sino para destruirlos con millones de toneladas de bombas que les han arrojado. Esos países invadidos y bombardeados lo han vuelto a la edad de piedra; Vietnam, Laos, Camboya, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yugoslavia son evidencias tangibles de esa política estadounidense de destrucción masiva. Otros no han sido llevados a la edad de piedra, pero sí los han plagado de dictaduras y de miserias al robarles sus recursos naturales.

10 – El caso más patético de esta política de dominio y control para saquear lo constituye Venezuela; una política que ha quedado al desnudo con Donald Trump: a las claras y por la fuerza se están robando el petróleo, el oro y todo recurso natural de aquel país. Lo triste de toda esta tragedia es que todavía haya gente que esté pensando que Trump está liberando a Venezuela y obvie lo del robo con saqueo. Por igual, de nuestra República Dominicana se están robando el oro, ¡Y ay de quien se oponga a ese robo y a otros!

11 – Como hemos explicado anteriormente, el imperialismo norteamericano se inició el 9 de noviembre de 1620 con la llegada a Nueva Inglaterra de unos “cristianos” europeos llamados los peregrinos Cuando fueron miles de ellos, exterminaron la población nativa para apropiarse de sus tierras y todos sus bienes. Estimaciones recientes calculan que fueron exterminados por estos “cristianos” cerca de 56 millones de nativos, equivalentes al 90% de la población nativa.

12 – Luego de exterminada casi por completo la población nativa, entonces trajeron a la fuerza unos 400 mil africanos para esclavizarlos en los campos de cultivo, principalmente en las fincas de algodón. Fue necesaria una gran guerra civil del Sur contra el Norte para abolir la esclavitud.

13 – Con el correr del tiempo, las trece colonias originales lucieron poca cosa para los gobernantes de aquella época, entonces comenzaron el expansionismo. Incorporaron a Florida al estado de la Unión que pertenecía a España y a Luisiana, que era una colonia francesa. Luego le arrebataron a México la mitad de su territorio: California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Texas y parte de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Montana. Casi nada, solo 2.4 millones de kilómetros cuadrados.

14 – No conforme con esta expansión, se apropiaron de Puerto Rico, y con la enmienda Platt impuesta a Cuba en 1901, prácticamente se adueñaron de Cuba. También se adueñaron de Hawái y de Alaska por compra a la Unión Soviética. Y los países que no ha incorporado a su imperialismo, los mantiene colonizados, explotados y saqueados. Con estas condiciones, haciendo uso de su poder militar, económico y tecnológico, han invadido, dado golpe de Estado, impuesto políticas sociales, económicas y financieras que mantienen en la miseria y endeudados a los países que ellos consideran como su patio trasero. Con estas maneras, se lo roban todo, o pagan precios viles.

15 – Por estas razones, mientras todas las calles de los Estados Unidos lucen hermosamente asfaltadas con petróleo venezolano, ecuatoriano o brasileño, las calles y caminos de esos países permanecen llenos de hoyos y sobre caliche. Y mientras lo niños de Estados Unidos lucen saludables, nutridos y rozagantes, los niños de los países petroleros solo muestran analfabetismo y su vientre lleno de lombrices. Y los obreros solo exhiben miseria, dolor y tristeza.

16 – Persistentemente, algunos jerarcas del gobierno de Estados Unidos, como es el caso de la exjefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, han expresado: a Washington le urge aprovechar al máximo la diversidad y riqueza de recursos naturales con que cuenta América Latina, como tierras raras y el litio de Argentina, Bolivia, Chile. Declaraciones semejantes ya había hecho Henry Kissinger respecto a la pertenencia del petróleo venezolano y de otros países hispanos. Y Donald Trump ha declarado sin tapujos: “El petróleo venezolano es nuestro”. Bajo ese criterio se está robando ese hidrocarburo y hasta el oro sin guardar ni siquiera las formas.

17 – Ya en conocimiento de lo que verdaderamente es un imperio imperialista, podemos demostrar, que todo el progreso inmenso, lo poderoso y las riquezas, que ha logrado Estado Unidos con el capitalismo imperialista, realmente no es debido a que ese sistema funcione, sino, que necesita colonizar y saquear a otras naciones sus recursos naturales para poder enriquecerse al punto a que han llegado. Este enriquecimiento se parece mucho, al modo que los funcionarios nuestros se han enriquecido. Lo han hecho robando del erario, de otro modo es imposible hacerse de fortunas de millones de dólares como las que hoy posen decenas de funcionarios y exfuncionarios de los diferentes gobiernos que hemos tenido.

18 – Si alguien no lo cree así, que investigue: ¿para qué mil bases militares y un ejército de más de un millón de soldados? ¿Para qué bombas atómicas, aviones y barcos fantásticos y misiles supersónicos? ¿Para qué el mayor presupuesto para armas en detrimento de las partidas destinadas para la salud, educación, agricultura, viviendas, puentes, carreteras, presas, maquinarias agrícolas, etc.? Naturalmente, con este presupuesto solo habrá carestía para los más pobres, pues quienes planifican este presupuesto son millonarios todopoderosos que jamás sufrirán los rigores de hambre y la falta de medicamentos por falta de dinero, ni tendrán problemas de vivienda, ni conocerán el cáncer de la miseria ni la angustia de la desesperanza. Tampoco sentirán el amargo existencial que causa vivir en un mundo donde unos pocos malvados nos gobiernan.

19 – Con Donald Trump, la agenda, “América primero”, se ha intensificado; no solo para adueñarse de los recursos naturales de la América Hispana, sino también para erigirse como “dueños y policía del mundo y reconfigurar la política exterior de los Estados Unidos para asegurar la bonanza dominio y control del mundo por una élite gobernante que solo piensa en si misma (y a los demás que se los lleve el diablo).

20 – En este expansionismo para apropiarse de recursos naturales, son insaciables. Ahora la administración Trump quiere adueñarse nueva vez del canal de Panamá, también de Groenlandia; hacer de Canadá el estado 51, de Cuba el estado 52, de Venezuela el estado 53, y así sucesivamente quiere hacerse de otros estados. Ya tiene a la Argentina y Ecuador, sus respectivos gobernantes de colonia, Javier Milei y Daniel Noboa; ha entregado sus países para que sean regenteados por Estados Unidos e Israel. Y la mayoría de los países restantes gobiernan bajo la presión de un imperialismo gobernado por gente que en su mayoría es vil y macabra.

21 – Para los Estados Unidos llevar a cabo su dominio y control para robar recursos naturales, se vale de cerca de mil bases militares establecidas estratégicamente alrededor del mundo. Con estas bases militares y con su poder económico y tecnológico, Estados Unidos, como todos los imperialismos que han existido, saquea inmisericordemente a todo aquel país que tenga un recurso natural necesario para cualquier empresa norteamericana.

22 – En este contexto existe la agravante de que el país que se oponga a este saqueo es un país que sufre una invasión, un bombardeo, un golpe de Estado, sanciones, embargos y guerras de todo tipo (económicas, financieras, químicas, bacteriológicas, etc.). Por ejemplo, si nuestra República Dominicana se opusiera a que le roben su oro, de inmediato sentiríamos las acciones estadounidenses que pueden llevar nuestra economía al asfixie total, tal como lo han hecho con Cuba, Venezuela y muchos más países en todo el globo terráqueo.

A modo de conclusión

A – Todos los imperios imperialistas han caído y seguirán cayendo, por malvados. Muchos que desconocen de geopolítica y de geoeconomía imperialista, pero que también son almas sin espiritualidad, me seguirán defenestrando por mis críticas hacia los Estados Unidos y hacia todo imperialismo. Es una crítica injusta, puesto que en todo tiempo he llamado a los Estados Unidos a rectificar su política imperialista de dominación, control, guerras, intervenciones, asesinatos y saqueos.

B – Lo mal hecho no se debe tapar ni obviar, aunque los autores sean de los nuestros. El mejor amigo no es quien te adula ni quien es tu cómplice en la comisión de maldades. El mejor amigo es aquel que te reprende y que jamás se confabula con la perpetración de ignominias y hechos abominables, y más cuando se trata de las atrocidades imperialistas que son crímenes de lesa humanidad, tal como el genocidio que Netanyahu y los judíos sionistas están llevando a cabo en la Franja de Gaza y contra los palestinos en general con el apoyo directo del establishment gobernante de los Estados Unidos y parte de la élite que gobierna los imperialismos europeos.

C – Repito, todos los imperios imperialistas han caído y seguirán cayendo por malvados. Estados Unidos ha sido hasta ahora un imperio malvado. Si a tiempo no rectifica sus políticas de crímenes de lesa humanidad, entonces sobre todo una nación gobernada por gente amoral y que solo ama al dinero, como Donald Trump y su sequito, esa nación caerá como todos sus pares han caído en el pasado…

D – Además, a los que creen en la Biblia los exhorto a leer la narrativa bíblica siguiente: Las naciones gobernadas por líderes injustos enfrentarán el juicio divino y la ruina y consecuencias directas por la opresión ejercida sobre sus pueblos. Dios no pasa por alto la iniquidad de los gobernantes que despojan a los pobres y abusan de su poder. Dios es el juez máximo que traerá ruina a las naciones impías. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia y sus regímenes de terror terminarán.

E – ¡Ay! de los injustos. ¡Ay! de quienes dictan leyes injustas para apartar del derecho a los afligidos, viudas y huérfanos. Cuando los malvados gobiernan, el pueblo sufre y gime (Proverbios 29:2). Dios no hace acepción de personas. Los gobernantes injustos no son inmunes; enfrentarán la retribución por sus acciones (Colosenses 3:25). En un juicio final, el Hijo del Hombre reunirá a las naciones para juzgarlas, separando a los que actuaron con rectitud de aquellos que no cuidaron a los necesitados (Mateo 25:31-46). Dios, el «Juez de toda la tierra», establecerá justicia, castigando a los opresores y restaurando el orden (Salmo 94:20-23)”.

El que tenga oídos, que oiga…

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