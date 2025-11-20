Popular y Loyola culminan vigésima octava edición del Diplomado de Emprendimiento

San Cristóbal. – El Banco Popular Dominicano, el Instituto Politécnico Loyola (IPL) y el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) celebraron la graduación de la vigésima octava edición del Diplomado de Emprendimiento, que impactó en esta ocasión a 175 jóvenes de nivel secundario y técnico superior que completaron satisfactoriamente la formación.

Durante ocho semanas, estos estudiantes adquirieron conocimientos prácticos y estratégicos para emprender, incluyendo el uso de la tecnología, innovación de servicios, promoción y ventas, control financiero y análisis de públicos objetivos.

El diplomado forma parte del compromiso sostenido del Banco Popular con la educación sobre emprendimiento, y ha beneficiado ya a más de 1,661 jóvenes desde su creación en 2016, fomentando así la creación de nuevos microemprendimientos formales a corto plazo.

Desarrollo sostenible y oportunidades reales

El señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, expresó al respecto que esta iniciativa educativa “refleja nuestro compromiso con un desarrollo sostenible que abre oportunidades reales. Al impulsar el talento emprendedor, estamos creando caminos para que miles de jóvenes transformen sus ideas en proyectos que generan valor y bienestar para sus comunidades.”

Por su parte, en nombre del IPL y del IEESL, la señora Daybelys Valdez, coordinadora administrativa de la entidad, afirmó que “esta iniciativa demuestra el valor de la alianza entre la academia y el sector financiero para formar jóvenes capaces de transformar ideas en proyectos empresariales.”

Futuros emprendedores con éxito

El diplomado está dirigido a estudiantes del sexto grado de nivel secundario del IPL, así como a tecnólogos e ingenieros del IEESL. Esta formación ha sido diseñada especialmente para quienes desean complementar su carrera técnica y fortalecer sus habilidades emprendedoras.

En esta edición, se presentaron proyectos innovadores desarrollados por los estudiantes, como Cybermecha-Link-Kit, Delicias hechas en casa, EcoNova Bags y una propuesta de producción artesanal de mermeladas, todos elaborados aplicando las metodologías y herramientas aprendidas durante el diplomado.

