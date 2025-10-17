Popular financia la economía naranja con RD$20,000 millones en cinco años

Santo Domingo, D.N. – En el marco del Foro Caribe Naranja 2025, el Banco Popular Dominicano informó que, desde 2021 a la fecha, ha canalizado unos RD$20,000 millones en financiamiento dirigido a empresas culturales y creativas de la llamada economía naranja, destinando casi la mitad a pymes y emprendedores.

A esta cifra, hay que sumar los propios esfuerzos que el Banco Popular realiza para impulsar la economía naranja a través de otros mecanismos directos.

En ese sentido, durante el mismo periodo de tiempo, la entidad bancaria dispuso inversiones por patrocinios culturales y publicaciones institucionales por un monto de RD$550 millones. Además, en estos casi cinco años sumó cerca de RD$3,200 millones a su fondo de apoyo a la industria cinematográfica cine.

Unido a esto, el Popular contabilizó más de RD$500 millones producciones y colocaciones publicitarias, así como en desarrollo de software propio, apoyándose en su red de empresas proveedoras.

El legado cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

Adicionalmente, el banco informó sobre una inversión superior a los USD$5 millones o más de RD$305,000 millones para el desarrollo y puesta en marcha del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, un ejemplo de preservación del patrimonio nacional y la difusión de las raíces y la cultura dominicanas.

Su apertura se produjo en noviembre de 2024, con motivo del 60° aniversario del Popular, convirtiéndose en un legado cultural de primer orden, ubicado en una emblemática edificación del siglo XVI, considerada una de las primeras casas del Nuevo Mundo, y el corazón emblemático y estratégico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

En su corto tiempo, este centro cultural ya se ha convertido en un singular espacio visitado por decenas de miles de personas, tanto dominicanas como turistas extranjeros.

La iniciativa, auspiciada por el Banco Popular, ofrece la oportunidad de apreciar una valiosa colección arqueológica prehispánica, cedida por la Fundación García Arévalo, a la vez que permite descubrir un tesoro arquitectónico colonial, como es la Casa del Cordón.

Reputación, confianza y apoyo a la cultura

Estas informaciones, dadas a conocer durante la participación de la entidad bancaria en el Foro Caribe Naranja, una plataforma anual que promueve el emprendimiento cultural y creativo como motor de desarrollo económico, social y sostenible en la República Dominicana, el vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa, señor Esteban Martínez-Murga, abordó la relación entre la reputación institucional y la confianza hacia las iniciativas de apoyo al sector cultural.

Indicó que los apoyos y financiamientos a iniciativas culturales y creativas por parte del Popular se enmarcan en una línea de actuación empresarial iniciada desde los orígenes de la organización financiera: “Cuando una entidad como el Banco Popular respalda la economía naranja, lo hace con una credibilidad construida sobre décadas de compromiso con el desarrollo nacional y el desarrollo humano. El Banco Popular se ha posicionado como catalizador de las industrias creativas”, explicó.

Comentó también que el banco lanzó en 2021, designado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, su préstamo Emprendedores Naranja, enfocado a impulsar a los emprendedores creativos. Además, para apoyar su formalización, la entidad bancaria cuenta con contenidos educativos, consultorías en línea y módulos de capacitación que enseñan a los emprendedores de las industrias creativas a manejar su negocio, proyectar su marca y cumplir con sus obligaciones fiscales. Estos contenidos pueden encontrarse en www.impulsapopular.com y en www.dominicanacreativa.com