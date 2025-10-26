Popular desarrolla su visión sostenible en jornada PUCMM

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano participó en la 5ta Jornada de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en la cual desarrolló cómo la organización financiera despliega su visión sostenible en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza (ASG), tanto a lo interno como lo externo de la institución.

En la ponencia, “Caso de éxito: la gestión estratégica de la visión sostenible del Popular”, la vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, señora Mariel Bera, explicó que este enfoque de trabajo en torno a la sostenibilidad está presente en la entidad bancaria desde la carta constitutiva de su fundación hace más de seis décadas.

“Desde 1963, el Banco Popular ha tenido el desarrollo sostenible del país como su norte. Entonces, se hablaba de la democratización de los servicios financieros. Hoy, esa filosofía se materializa en una banca responsable que crea valor económico, social y ambiental”, señaló la ejecutiva.

Una apuesta por la gestión empresarial y el país

Durante la actividad para alumnos de la carrera de Comunicación Corporativa, estudiantes de postgrado y profesionales de los asuntos corporativos, remarcó la importancia estratégica de incorporar la sostenibilidad como un eje transversal de la gestión empresarial, subrayando que para el Popular “el crecimiento económico solo tiene sentido si avanza junto al bienestar colectivo y la preservación del entorno. Apostar a la sostenibilidad es apostar al país que queremos dejar a las próximas generaciones”, afirmó.

Por eso, desde 2019, el Banco Popular es socio signatario de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer banco dominicano y del Caribe insular en formar parte de esta alianza global por un sistema financiero sostenible.

En este sentido, destacó cómo el banco, alineado a estos principios, desarrolla proyectos, programas e iniciativas que abarcan todas las esferas de la sostenibilidad, como su liderazgo en financiamiento verde y energías renovables, las siembras de árboles, la red de oficinas fotovoltaicas, el acompañamiento a clientes para la reducción de su huella de carbono, la oferta gratuita de educación financiera para los usuarios a través de la Academia Finanzas con Propósito ( www.finanzasconproposito.edu. do ), el programa de becas Excelencia Popular, los apoyos a los emprendedores y pymes con plataformas como Impulsa Popular, Impúlsate Popular, Challenge Popular y Ruta Emprende Mujer, la inclusión de personas con discapacidad de su programa Popular para Todos o los impactos positivos en el desarrollo comunitario, a través de la Fundación Popular, entre otros.

Hechos constatables

Todas estas iniciativas son hechos constatables que están recogidos en los Informes de Sostenibilidad de la organización, elaborados acorde a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), donde se detallan los logros alcanzados cada año y su alineación con el Pacto Global de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En concreto, dijo que el Popular ha aprobado más de US$525 millones en proyectos de energía limpia, con una capacidad instalada de 780 Mega Watts; ha otorgado más de RD$3,000 millones en productos financieros verdes; ha sembrado 1.3 millones de árboles en 17,000 tareas; y se ha propuesto reducir en un 58.8% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2034.

Además, ha otorgado 650 becas a jóvenes para convertirlos en profesionales y agentes de cambio en sus comunidades y ha ayudado a más de 1,200 mujeres en su camino hacia el emprendimiento y la libertad financiera.

Por su parte, contó cómo la Fundación Popular ha promovido el desarrollo local y la gestión hídrica con proyectos como el Centro Yuna, humedales artificiales en torno al Yaque del Norte, acueductos comunitarios, capacitación a profesionales de la salud y entrega de tratamientos y equipos médicos. También ha desarrollado cinco cohortes de la Maestría de Sostenibilidad, iniciativa que desarrolla junto a la PUCMM y la Universidad Politécnica de Valencia, España, dentro de la Cátedra de Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E.”.

Finalmente, habló del programa Voluntariado Popular, en el que están involucrados más de 3,000 colaboradores voluntarios de la organización, que participan en iniciativas de medioambiente, salud y educación.