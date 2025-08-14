Poolpo celebra el 17 aniversario de su álbum debut con un concierto especial en The Green Room

Santo Domingo, agosto 2025 – La banda dominicana de rock alternativo Poolpo celebrará el aniversario de su icónico álbum Octopus con un concierto titulado «Eclosión Octopus», el próximo jueves 29 de agosto en The Green Room. Este concierto promete ser una noche inolvidable para los amantes de la música alternativa y para todos aquellos que han seguido la evolución de la banda desde sus inicios.

Publicado en 2008, Octopus marcó un antes y un después en la escena musical dominicana, posicionando a Poolpo como una de las agrupaciones más innovadoras del rock local. El disco capturó una generación con sus letras introspectivas, sus texturas experimentales y su estética visual. Ahora, más de una década después, la banda vuelve a sumergirse en ese universo sonoro para reinterpretarlo con una nueva energía y con la madurez que han adquirido a lo largo de los años.

Para esta ocasión especial, Poolpo contará con invitados destacados de la escena actual, quienes se sumarán a rendir homenaje a Octopus desde sus propios lenguajes musicales. Entre ellos se encuentran Mickeymai, vocalista de la banda SHIDO; la artista y compositora Gaby de los Santos; el explorador de emociones Luitomá, además de Emm Silverio, entre otros, aportando nuevas capas sonoras a esta celebración.

“Eclosión Octopus” es la oportunidad perfecta para reencontrarse con el disco que cambió el rumbo de la banda y revivir canciones que marcaron una época. Para quienes siguieron a Poolpo desde sus inicios, y para quienes los están descubriendo ahora, este será un momento de comunión, arte y catarsis colectiva.

Sobre Poolpo

Con más de 17 años en la escena, Poolpo se ha destacado por su propuesta sonora que fusiona elementos del rock, la electrónica y el pop experimental. Su discografía incluye Octopus, Arriba las manos y Atlas (2025), su más reciente producción.

🎟️ Boletas ya a la venta en thegreenroom.com.do y tix.do

📍The Green Room – Jueves 29 de agosto – 8:00 PM

Sigue a Poolpo en redes para más detalles, sorpresas y contenido exclusivo previo al show.

Para entrevistas, acreditaciones o más información, contactar a:

Manager: Victor Cabral

vcabral@diagramadr.com

Whatsapp: +1 (849) 360-9999