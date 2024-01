Politólogo Juan Manuel García Gómez: “Hay que transformar las formas de hacer política”

En el marco de las venideras elecciones nacionales, el politólogo Juan

Manuel García Gómez ofreció sus consideraciones sobre el panorama

político del país, en especial respecto a los partidos minoritarios y su

parasitismo, en entrevista conferida a Onorio Montás para la “Revista

Dominical Dejando Huellas”, que transmite la emisora Quisqueya FM.

Respecto a la disposición popular ante las urnas en los meses

venideros, el entrevistado aludió que tristemente los electores se

enfrentan a la realidad de votar por el menos malo, y esto lo sustentó en

el intercambio acaecido durante los últimos tiempos entre líderes de

partidos y las masas a través de redes sociales, ejercicio este que ha

denotado un interés casi nulo por parte del pueblo ante las propuestas

de los políticos.

“El presidente Abinader, llegó con ideas al gobierno que muchos no

creen que se vayan a concretar, por lo que yo sostengo que estamos

frente a los menos malos, no lo mejor. Independientemente de todo,

parece ser que el pueblo dominicano carece de un líder que pueda guiar

las transformaciones que necesita nuestra sociedad”, señaló.

Sobre las campañas políticas a nivel local, García Gómez manifestó que

tal cual se muestra el sistema de actores políticos en los partidos,

resulta sumamente difícil para un ciudadano con principios y aptitudes

políticas acceder a este círculo para ofrecer una propuesta. Sobre este

punto añadió que, como consecuencia, los electores están condenados

a votar por los mismos nombres, aquellos con años de oficio en estas

lides.

Asimismo, el politólogo se refirió a los partidos más pequeños, los

cuales so pretexto de tener una participación en el Estado, se adhieren

como parásitos a los partidos más grandes. “Estos no aportan a la

democracia ni ideas ni estructuras donde las personas pudieran

expresar sus inquietudes. Mucho menos aportan soluciones,

simplemente quieren entrar en la repartición del pastel del Estado.

Lamentablemente, en el esquema político actual, solo un grupito puede

llegar, pero a qué costo. Hay que transformar las formas de hacer

política, porque la forma actual es insostenible”, concluyó.

Sobre este punto, el politólogo se refirió a la diferencia entre pequeños

partidos con una función específica y otros, como los que abundan en el

país, con su esencia parasitaria. “La función que debe jugar un partido

minoritario es la de aglutinar y defender las ideas de un segmento de la

sociedad, por ejemplo, lo que sucede en los países europeos con los

llamados “partidos verdes” que llenan un cometido con el tema

ecológico y medioambiental. De esta forma sí puede desempeñar un rol

importante en una democracia”, añadió.

En este punto, el entrevistado llamó a reorientar la realidad política

dominicana, ya que, en caso de que no sea así -dijo- contaremos con

un Javier Milei en el país.

“Los partidos que han estado en el poder en los últimos 20 años,

cuando están haciendo campaña de oposición haciendo propuestas a la

ciudadanía, se comportan como partidos liberales, y nada más logran el

ascenso al poder, se transforman en los partidos más conservadores y

entreguistas que puede haber en la sociedad dominicana.”

Sobre las venideras elecciones locales y municipales, el politólogo

aseguró que son importantes en cuanto la percepción, ya que existe la

posible oscilación de los llamados electores indecisos; no obstante,

señaló que en términos reales, en cuanto a votos, no significan una

parte importante para un triunfo. “Está demostrado que en la mayoría de

estos partidos las estructuras son tres personas, el comité central

cuenta con cinco más, son los mismos, y el presidente del partido es el

que decide cuál es la línea que se va a seguir”, subrayó.

“Habría que analizar cuál es el impacto que generan estos partidos en

las comunidades que representan, porque si el impacto es negativo no

tienen razón de ser. Por eso es importante profundizar en

investigaciones dirigidas a esa línea, porque, lamentablemente, es el

Estado quien subvenciona estos partidos, y los ciudadanos tienen

derecho de saber en qué se invierte su dinero”, añadió el analista.

El politólogo reflexionó además sobre sobre un asunto que llama a la

preocupación en este sentido, y es que muchos de los candidatos, tanto

locales como presidenciales, no presentan deseos de transformar sino

de gobernar. “Es muy peligroso cuando el deseo final de un candidato

es gobernar, sin pensar en transformaciones, porque de esta forma, la

sociedad estaría estática o retrocediendo. No vemos un candidato

actualmente que quiera transformar las estructuras de la República

Dominicana, ni que pretenda crear condiciones de desarrollo que

permitan que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. La

propuesta de gran parte de los candidatos consiste en cuestionar lo que

se hizo, pero ¿y usted qué propone?”, reflexionó García Gómez.

Para finalizar y respecto al tema de las encuestas, el politólogo expresó

que la Junta Centra Electoral debe poner especial atención en estas, ya

que pueden ser utilizadas para manipular al electorado, lo cual no es

ético ni justo. “La población dominicana debe ser respetada, y se ha

dado el caso de que se realiza un sondeo en plataformas digitales y lo

presentan como una encuesta, como triunfos parciales de candidatos.

Yo sostengo que las encuestas tienen sentido en la recta final de las

elecciones, porque es allí cuando se legitiman sus datos”, concluyó.