Politólogo estadounidense, Steven Levitsky, imparte en el Senado de la República la conferencia «Estado de la Democracia en América Latina”

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República, en coordinación con el Consulado General de la República Dominicana en Boston, Massachusetts, ofreció este miércoles la conferencia magistral «Estado de la Democracia en América Latina», la cual fue impartida por el destacado politólogo estadounidense, Steven Levitsky, quien realizó una reflexión sobre los principales desafíos que enfrentan las democracias de la región en el siglo XXI.

El evento estuvo encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien destacó la ocasión como una valiosa oportunidad para reafirmar el compromiso con la democracia, definida como un sistema de organización social que debe fortalecerse de manera permanente para garantizar la convivencia armónica, la institucionalidad y el respeto al Estado de derecho que caracterizan a la República Dominicana.

El legislador destacó que la democracia se fortalece mediante la construcción de consensos, una tradición arraigada en el sistema político dominicano “gracias a la madurez y visión de sus dirigentes, cuyo liderazgo ha sido determinante para preservar la estabilidad que hoy exhibe la nación”.

En la actividad también habló Antonio Almonte, cónsul General de la República Dominicana en Boston, Massachusetts, EE.UU. el cual resaltó su satisfacción por la receptividad y disponibilidad que demostró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al momento de proponerle celebrar la conferencia en la sede del órgano legislativo.

“Siento mucha emoción de llevar a cabo la conferencia en el lugar más simbólico, representativo, y fundamental de la democracia: el Congreso Nacional”, expresó el diplomático dominicano.

En la charla, el politólogo estadounidense Steven Levitsky, abordó temas como el auge del populismo, la desafección ciudadana, la inseguridad, la debilidad institucional y los cambios en el contexto internacional, así como los factores que han permitido la resiliencia democrática en América Latina pese a un escenario cada vez más complejo.

“Gracias por la invitación, es un inmenso placer encontrarme con ustedes, aquí en República Dominicana, país que tiene una de las democracias más exitosas de Latinoamérica”, indicó el experto norteamericano.

El distinguido profesor destacó que la iniciativa forma parte de la agenda de promoción de intercambios académicos y vínculos estratégicos entre universidades de Massachussets e instituciones académicas y del Estado de la República Dominicana, promovido por el Consulado General de la República Dominicana en Boston.

Steven Levitsky, es profesor de Gobierno y director del David Rockefeller Center For Latín American Studies en Harvard University, y ha escrito diversos libros, entre ellos: Cómo mueren las democracias (2018), Dictadura de la minoría (2024); Revolución y dictadura, junto a Lucan Way (2025), entre otros.

La conferencia se llevó a cabo en el auditorio Eduardo Estrella del Senado, y contó con la presencia de senadores, diputados, funcionarios del gobierno, miembros de la sociedad civil, directores, encargados y otros colaboradores de la Cámara Alta.

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