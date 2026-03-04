Politólogo advierte conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podría desestabilizar la economía mundial

Santo Domingo.– El politólogo Juan González advirtió que el conflicto bélico entre Estados

Unidos, Israel e Irán tiene raíces profundas en la disputa por el programa nuclear iraní, pero

también responde a una compleja red de intereses geopolíticos, energéticos y estratégicos que

podrían prolongar la guerra y afectar seriamente la economía global.

Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, producido por Teleimpacto,

canales 52 y 22, González respondió a preguntas del periodista Manuel Jiménez, ofreciendo un

amplio análisis sobre los factores que han desencadenado la actual escalada militar en Medio

Oriente.

El especialista explicó que uno de los detonantes fundamentales del conflicto es el programa

nuclear iraní. Recordó que en 2014, durante la administración del presidente Barack Obama,

Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo nuclear que permitía a Teherán enriquecer uranio

hasta un 5 %, nivel considerado adecuado para usos civiles como la producción de energía.

Sin embargo, esa situación cambió cuando Donald Trump asumió el poder en 2017. Según

González, la decisión de retirar a Estados Unidos de ese acuerdo respondió en gran medida a

presiones de aliados regionales como Israel y Arabia Saudita, quienes consideraban que el

pacto no limitaba adecuadamente la capacidad económica y geopolítica de Irán.

“Israel y Arabia Saudita entendían que Irán estaba acumulando recursos a partir de sus

exportaciones petroleras y que esos fondos eran utilizados para financiar aliados estratégicos

en la región”, explicó.

Entre esos aliados mencionó al gobierno de Siria encabezado por Bashar al Assad, así como

organizaciones como Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y Hamás en Palestina.

De acuerdo con el politólogo, el panorama se agravó cuando organismos internacionales como

la Organización Internacional de Energía Atómica detectaron que Irán había incrementado el

enriquecimiento de uranio hasta niveles cercanos al 60 %, una cifra muy superior al límite

acordado para fines civiles.

“Para fabricar un arma nuclear se requiere aproximadamente un 90 % de enriquecimiento. Si

Irán estaba en un 60 %, ya se encontraba en una etapa muy cercana”, indicó.

Ese avance generó una fuerte alarma en Israel y Arabia Saudita, que presionaron a Washington

para adoptar una postura más dura frente al régimen iraní, recordó.

González señaló que el fracaso de las recientes negociaciones también contribuyó

directamente al estallido del conflicto. Estados Unidos propuso que Irán desmantelara su

programa nuclear y que el enriquecimiento de uranio fuera manejado por un consorcio

internacional que luego suministraría el combustible al país persa.

No obstante, el liderazgo iraní rechazó la propuesta por considerarla una humillación para su

soberanía, reveló.

El analista explicó que en el sistema político iraní la última palabra en asuntos estratégicos la

tiene el líder supremo, quien concentra tanto el poder político como religioso del Estado. Por

esa razón, la negativa del ayatolá Ali Jamenei fue determinante para el fracaso de las

negociaciones, aseguró González.

