Policía Nacional realiza primer encuentro nacional de instructores y fortalece su calidad educativa

Santo Domingo RD.- La Policía Nacional, a través del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y del Comisionado para la Reforma Policial, realizó el «Primer Encuentro Nacional de Instructores, con la participación de 211 formadores, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la calidad educativa y la formación integral de actuales y futuros policías.

La actividad fue encabezada por el subdirector general de la Policía Nacional y director de Transformación Policial, general Esteban Figuereo García, quien estuvo acompañado por el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía; el comisionado ejecutivo para la Reforma y Transformación Policial, general ®️ Luis Ernesto García Hernández; y la presidenta de la Junta Directiva del IPES, Mu-Kien Sang Ben, con la participación de los instructores provenientes de las distintas escuelas de formación policial.

En la actividad participaron también los vicerrectores del IPES, directores de las distintas escuelas de formación policial, miembros de su Junta Directiva y de la Comisión de Reforma, instructores de la Policía Nacional de Colombia, el cuerpo de instructores policiales, entre otras autoridades del ámbito educativo y operacional de la Policía Nacional.

Apertura del Encuentro

El evento formativo inició con la entonación del Himno Nacional, seguido de una invocación a Dios, espacio en el que se realizó la oración del policía.

Luego se dio paso a la participación del general Figuereo García, quien realizó una presentación visual sobre sus experiencias en el ámbito institucional, destacando que este encuentro constituye un paso clave en el proceso de profesionalización, al enfocarse en mejorar la calidad de los instructores, lo que impacta directamente en la formación integral de los nuevos policías.

Durante su intervención, el subdirector general de la Policía resaltó que el objetivo es “fortalecer la preparación de los futuros miembros para cumplir con la misión de proteger y servir a la ciudadanía, forjando un espíritu basado en la ética, los valores y el respeto”.

De su lado, el general Guzmán Badía, rector del IPES, desarrolló el tema “Lecciones de la actuación policial: de la calle al aula”, en el que abordó la importancia de trasladar las experiencias del servicio policial al proceso formativo, fortaleciendo así las capacidades pedagógicas, metodológicas y operativas de los instructores.

Durante su intervención, sostuvo un ciclo de preguntas y respuestas con los participantes, propiciando el intercambio de ideas y reflexiones orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza policial.

Como parte de la agenda académica, se desarrolló la exposición “Enseñar ¿para qué?”, a cargo de Mu-Kien Sang, quien abordó el propósito de la enseñanza en la función policial y su impacto en la construcción de un modelo formativo centrado en valores.

Asimismo, el comisionado para la Reforma Policial, general retirado Luis Ernesto García Hernández, impartió la conferencia “Del aula a la calle: caja de herramientas”, enfocada en la aplicación práctica del conocimiento en el servicio policial.

La jornada incluyó además la presentación de la metodología EDIP, en el marco del curso “Instructor de Instructores” (SITAB), a cargo del intendente José Quiroga, desarrollada de manera virtual, como parte de los esfuerzos por modernizar los procesos de enseñanza.

En horas de la tarde, el coronel Francisco Adolfo Pimentel, director de Área de Implementación del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial, presentó los avances y lineamientos del nuevo modelo de servicio policial.

Participación internacional

De igual manera, se realizaron demostraciones prácticas del programa “Instructor de Instructores” (SITAB), a cargo de representantes de la Policía Nacional de Colombia, en el marco del Plan de Cooperación Internacional, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la formación policial.

Para el viernes 17 de abril está prevista la continuación del evento con talleres prácticos enfocados en la consolidación de herramientas didácticas por equipos, así como la presentación de propuestas orientadas a mejorar los procesos formativos dentro del IPES.

Este primer encuentro nacional reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la reforma y transformación institucional, apostando a una educación policial de calidad como pilar fundamental para generar mayor confianza ciudadana y garantizar un servicio más profesional, eficiente y cercano a la comunidad.

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