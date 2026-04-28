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Policía Nacional impulsa proyectos educativos para fortalecer la formación de sus miembros

PRIMICIAS DIGITAL28 de abril de 2026
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Santo Domingo RD.-La Policía Nacional impulsa la consolidación de proyectos educativos orientados al fortalecimiento de la formación policial, como parte de su estrategia para elevar la calidad académica y profesional de sus miembros y robustecer la respuesta institucional ante los desafíos de la seguridad ciudadana.
En ese contexto, desarrolló en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES) un importante taller para la consolidación de los proyectos educativos derivados de la ley, en el que se promovió el análisis, la socialización y la presentación de propuestas mediante el uso de herramientas audiovisuales.
Durante la jornada se generaron espacios de diálogo constructivo a través de ciclos de preguntas y respuestas, propiciando el intercambio de ideas y la participación activa de las autoridades y el personal académico.
La actividad contó con la participación de la presidenta de la Junta Directiva del IPES, doctora Mukien Sang Ben; el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Féliz Brito; el mayor general Francisco Ovalles Pichardo, miembro de la citada junta; y el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badia, junto a vicerrectores, directores de escuelas, coordinadores, docentes y personal administrativo de la institución.
Como parte del proceso formativo, los participantes presentaron sus proyectos educativos, exponiendo propuestas orientadas al fortalecimiento de la formación policial, lo que permitió evaluar iniciativas, intercambiar buenas prácticas y consolidar ideas alineadas con los objetivos estratégicos de la institución.
Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Policía Nacional con una formación integral, continua y de calidad, orientada al fortalecimiento del talento humano y a una respuesta más efectiva frente a los retos de la seguridad ciudadana.
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