Policía Nacional fortalece cooperación académica internacional en encuentro de IBERPOL en España

Santo Domingo, R.D.- Nuestra Policía Nacional tuvo un papel protagónico durante su participación en el X Consejo de Administración de la Escuela Iberoamericana de Policías (IBERPOL), celebrado en España, donde presentó los avances del proceso de reforma institucional y transformación educativa, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación académica internacional y la modernización de la formación policial.

Durante el encuentro, la Policía Nacional estuvo representada por el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía, quien encabezó la delegación institucional en el marco de esta importante reunión internacional.

El oficial general participó junto al encargado del Departamento de Relaciones y Cooperación Interinstitucional del IPES, segundo teniente Miguel Enrique Segura Lugo, quienes expusieron las iniciativas que viene desarrollando la institución en materia educativa.

En su intervención, el general Guzmán Badía, en representación de la Dirección General Policial, destacó la implementación de nuevos programas académicos y la incorporación de modalidades de enseñanza virtual, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación y fortalecer las competencias del personal policial en un entorno regional de colaboración.

En esta importante reunión, celebrada en la sede de IBERPOL en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, España, participaron representantes de 24 cuerpos policiales de 18 países miembros de esta comunidad iberoamericana.

El acto inaugural contó con la presencia de destacadas personalidades tales como, el comisario principal y jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional de España, Javier Daniel Nogueroles Alonso de la Sierra; la directora de Educación de la Academia Nacional de la Policía Federal de Brasil y presidenta saliente del Consejo Administrativo de IBERPOL, Christiane Correa Machado; y el director del Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional de España, Rafael Gasso Peralta, quien asumió la presidencia del Consejo de Administración de IBERPOL para el período académico 2026-2027.

-Cooperación internacional y oferta académica policial-

En la reunión técnica participaron representantes de cuerpos policiales de distintos países de América Latina y Europa, entre ellos España, Argentina, México y Colombia, así como otras naciones miembros de la Escuela Iberoamericana de Policías (IBERPOL), quienes presentaron sus ofertas y necesidades de capacitación en áreas operativas y de investigación criminal.

Las delegaciones participantes reafirmaron la importancia de fortalecer la cooperación académica entre cuerpos policiales de América Latina y Europa, destacando el intercambio de experiencias como un eje fundamental para el desarrollo institucional.

En ese contexto, la Policía de República Dominicana, la Gendarmería Nacional de Argentina, la Policía Nacional de España y la Guardia Nacional de México presentaron amplias ofertas formativas en áreas como investigación criminal, criminalística, ciberseguridad, análisis forense, narcotráfico, lavado de activos y uso racional de la fuerza.

-Necesidades formativas e innovación educativa-

De igual forma, los países expusieron sus principales necesidades de capacitación, centradas en el fortalecimiento de la inteligencia criminal, la ciberdefensa, la inteligencia artificial aplicada y la alta dirección policial, así como en la lucha contra el crimen organizado.

Los participantes coincidieron además en la necesidad de modernizar los sistemas de formación policial mediante la incorporación de modalidades virtuales y programas especializados que permitan una capacitación más flexible, accesible y adaptada a los desafíos actuales de la seguridad pública.

-Valoración en la participación de la Policía Dominicana-

La presentación de resultados de la Policía Nacional fue ampliamente valorada por las delegaciones participantes, al destacar los avances significativos en su proceso de reforma institucional y transformación educativa, así como su apuesta por la modernización de la formación policial y la implementación de nuevas modalidades académicas.

Los países miembros reafirmaron su disposición de continuar fortaleciendo la colaboración y el intercambio de experiencias en materia de capacitación, como parte del compromiso común con la mejora de las capacidades policiales en la región.

En este importante espacio, el general Guzmán Badía, rector del IPES, agradeció la acogida de la Policía Nacional en IBERPOL y reiteró el compromiso que tiene la Dirección General, bajo el liderazgo del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz y el apoyo del Gobierno dominicano, de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación internacional en materia de formación policial, impulsando iniciativas académicas innovadoras que contribuyan a la modernización institucional y al desarrollo de capacidades frente a los desafíos de la seguridad pública en la región.

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