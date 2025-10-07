PLD respalda lucha de los agrónomos

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su respaldo total a las acciones de protesta emprendidas por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), ante los desaciertos del Ministerio de Agricultura, que han arrinconado en la miseria a miles de agrónomos y provocado una drástica caída en la producción alimentaria nacional. (Rueda de Prensa de la ANPA)

El exsenador y agrónomo Adriano Sánchez Roa, titular agropecuario del PLD, afirmó que la ANPA ha sido paciente en la espera de soluciones, pero la crisis ha alcanzado niveles nunca vistos en el sector.

“Los profesionales del agro han sido abandonados, sin reconocimiento, sin salarios dignos ni pensiones adecuadas, mientras la producción nacional se desploma por falta de apoyo técnico y planificación, ni de preparación de suelos y semillas suficientes”, denunció.

Sánchez Roa recordó que el pasado 4 de octubre venció el plazo para que el Gobierno otorgara 1,410 pensiones a profesionales agropecuarios que entregaron su vida al desarrollo del campo, pero esa fecha pasó “con pena y sin gloria”.

Asimismo, señaló que 516 profesionales mantienen pensiones en niveles irrisorios, muchos sin seguro médico, lo cual consideró “una injusticia inaceptable”.

El dirigente peledeísta también abogó por la reposición y compensación de 307 agrónomos cancelados desde hace cinco años, y el nombramiento formal de cientos de técnicos que aún laboran bajo contratos sin derechos laborales, sin transporte ni combustible, pero cumpliendo fielmente sus funciones.

“Resulta inconcebible que mientras miles de agrónomos están desempleados, el Ministerio de Agricultura mantenga 612 áreas sin técnicos, incumpliendo sus responsabilidades, y que ahora incluso despida personal del Instituto Agrario Dominicano (IAD), donde el gobierno del expresidente Danilo Medina dejó 1,300 profesionales nombrados”, declaró.

Sánchez Roa alertó que la desocupación técnica de zonas productivas ha generado una grave disminución en la productividad y calidad de los rubros agrícolas, lo que provoca rechazos en los mercados y afecta las exportaciones.

El dirigente reiteró la necesidad de establecer un salario mínimo digno de RD$120,000 mensuales, acorde con el costo de la canasta familiar publicado por el Banco Central. “Es una desconsideración inaceptable que cientos de colegas aún perciban entre RD$25,000 y RD$35,000 mensuales”, subrayó.

Finalmente, el PLD reafirmó su respaldo a la lucha justa de los agrónomos, exhortando al Gobierno a atender las demandas del sector y asumir con seriedad el compromiso de rescatar la producción nacional y dignificar la labor de quienes garantizan la seguridad alimentaria del país.