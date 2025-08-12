Plancha encabezada por José Beato inscribe candidatura al CDP

Santo Domingo. – La Comisión Electoral del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) recibió la plancha que terciará en las venideras elecciones gremiales del próximo día 29 encabezada por José Beato, Siddy Roque, Teófilo Bonilla y Francisco Marte

Manuel Quiterio Cedeño y Nurys Paulino, presidente y secretaria general de la Comisión Electoral, respectivamente, recibieron la plancha contentiva de los datos y programas de trabajo de cada aspirante.

La plancha producto de una alianza inter gremial entre la Corriente Mayoritaria del Movimiento Marcelino Vega y los movimientos Dos Generaciones, Transformación y Ética y la Corriente de Periodistas Independientes postula a José Beato, Siddy Roque, Teófilo Bonilla y Francisco Marte, a las presidencias del CDP, IPPP, Tribunal Disciplinario y secretaría general del Distrito Nacional, respectivamente.

Al entregar la plancha que formaliza su participación en las próximas elecciones, la Corriente Mayoritaria del MMV significó que con este paso se cumplen los requisitos establecidos por el Reglamento Electoral y la Resolución No. 1 de la Comisión Electoral.

La propuesta electoral está integrada por candidatos al Comité Ejecutivo Nacional, Comisario, Consejo de Administración del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), miembros del Tribunal Disciplinario y la seccional del Distrito Nacional, cumpliendo con todas las disposiciones reglamentarias.

En la entrega, estuvieron presentes los candidatos José Beato, Siddy Roque, Francisco Marte y Ana Inoa, así como dirigentes de los movimientos aliados.

La Corriente mayoritaria del Movimiento Marcelino Vega reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los periodistas, la transparencia en la gestión gremial y el fortalecimiento institucional del CDP, exhortando a toda la membresía a participar de manera activa en el actual proceso electoral.





