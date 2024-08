Pirómano desquiciado prende fuego a edificio y media docena de carros en vecindario de El Bronx dejando un niño y un adulto internos por inhalación de humo

NUEVA YORK._ Un pirómano desquiciado cargando un embase rojo con capacidad para varios galones, prendió fuego el lunes a un edificio y media docena de carros en la cuadra de la calle 174 Este, entre las avenidas Rosedale y Commonwealth en el sector de Soundview de El Bronx, dejando a un niño y un adulto internos en el hospital por inhalación de humo, aunque sus condiciones son estables.

En videos de seguridad se ve al sujeto que la policía dijo busca activamente rociando gasolina en el frente del edificio 1756 Este situado en la referida calle, cruza la vía y comienza a echar la gasolina un carro que extendió las llamas a cinco vehículos más que quedaron totalmente destruidos.

La policía y residentes en el área, de mayoría dominicana dijeron que el pirómano puso en riesgo las vidas de al menos tres familias y que por suerte y debido al calor los hidrantes estaban abiertos y el agua ayudó a sofocar en parte la candela antes de que los bomberos llegaran a la escena respondiendo llamadas al 911.

Las cámaras de seguridad grabaron al pirómano moviéndose de un lado a otro y realizando el acto criminal lo que ayudará a los investigadores a identificarlo en la imagen porque no estaba no escondía el rostro.

“Cuando yo vine no pude entrar al bloque, no sabía qué pasaba porque los bomberos tenían la calle bloqueada y cuando di la vuelta vi que todos los carros estaban quemados. Me sorprendí”, dijo el dominicano Luigi Salcedo en una entrevista coa Telemundo 47 y a quien le quemaron su carro.

Se cree que el sujeto podría estar sufriendo de problemas mentales y el motivo no se ha establecido.

Eran las 2:00 de la madrugada cuando apareció en la cuadra con su carga de gasolina para quemar el edificio y los carros.

El dominicano Jeancarlos Morel que también reside en la zona dijo que además de que su carro quedó completamente carbonizado, dentro del vehículo estaba su celular que se quemó.

Además de la inhalación de humo del niño y el adulto que no han sido identificados, nadie más resultó lesionado.