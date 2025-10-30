Pésimas condiciones del tiempo en NY y estados aledaños; alerta meteorológica

NUEVA YORK.- Los dominicanos que piensen viajar a partir de hoy a este estado deben venir preparados con vestimentas para enfrentar fuertes lluvias, vientos de hasta más de 50 km/h y tormentas eléctricas.

Igual situación se presenta en los estados de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. En estos lugares reside más de un millón de quisqueyanos.

Las pésimas condiciones atmosféricas se presentan a medida que un sistema de tormentas se acerca al área triestatal, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad (NYCEM) he emitido una alerta meteorológica y ha activado el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas en NYC, además de estar coordinando estrechamente con el Servicio Meteorológico Nacional y agencias asociadas en respuesta a las condiciones climáticas previstas”.

«De acuerdo con el último pronóstico, se esperan las lluvias más intensas desde la tarde hasta la noche de este jueves. Su intensidad podría alcanzar brevemente una pulgada por hora, con una precipitación total prevista de entre 1 y 2 pulgadas.

El alcalde Eric Adams expresó: «nuestros equipos en toda la ciudad están listos para responder y pedimos a los neoyorquinos que tomen algunas medidas sencillas para mantenerse seguros y cómodos».

No habrá lluvia para este viernes «Día de Halloween» pero será también muy ventoso. Se espera una gran concentración en el famoso Desfile de Halloween en West Village-Manhattan.

Los padres deben cubrir bien a sus hijos cuando salgan con ellos a recorrer los sectores de la ciudad en busca de dulces y golosinas, que por tradición les regalan a los menores por doquier.

Los niños se disfrazan y van de casa en casa pidiendo dulces, diciendo «truco o trato». La frase es una amenaza juguetona de gastarles una broma a los residentes si no reciben un dulce.

Se pronostica que el sol volverá a salir en la zona triestatal el próximo sábado.

