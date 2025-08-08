Personalidades NY visten «chacabanas» de la tienda de capital dominicano «Johan Hernández Atelier»

NUEVA YORK.- Personalidades del mundo político, artístico, empresarial y periodístico en esta ciudad y la República Dominicana, visten «chacabana» de la prestigiosa tienda de capital dominicano «Johan Hernández Atelier», ubicada en el Alto Manhattan.

Entre ellos el exgobernador y actual candidato a la alcaldía de NYC, Andrew Cuomo, se mandó a confeccionar su «chacabana» para exhibirla en el Desfile Nacional Dominicano a celebrarse este domingo en la Sexta Avenida, en Manhattan.

El alto dirigente político neoyorkino en ocasiones anteriores se ha mandado a confeccionar a su medida esta prenda de vestir, a cargo del afamado diseñador dominicano Johan Hernández, propietario de la reconocida tienda.

Otros que exhiben y han exhibido «chacabana» de «Johan Fashion», reconocida también por ese nombre, son el actual alcalde de NYC, Eric Adams, el congresista Adriano Espaillat, los artistas Anthony Santos, Rafa Rosario, Frank Reyes.

Asimismo, el ex alcalde Bill de Blasio, Jeffrey García, actual director de la Oficina de Vida Nocturna en la Gran Manzana, los reconocidos locutores a nivel internacional Jochy Santos y Francis Méndez. El autor de esta crónica figura entre los clientes de «Joan Fashion», además de empresarios y profesionales del país caribeño.

A Hernández se le identifica como el rey de las “chacabanas” en la Metrópoli. Ha introducido estilos modernos y colores de vestir, casual y elegante, para cualquier ocasión, tanto para el hombre como la mujer.

El destacado diseñador explicó que su línea significa un sueño hecho realidad, que trae un nuevo concepto en NYC, utilizando tejidos exóticos y poco convencionales como el Denim y otros elementos especiales al gusto del cliente.

Confecciona a la medida en más de 32 colores, seleccionando tejidos desde lino, algodón y piqué. También presenta un extenso catálogo, destacándose la diversidad en sus creaciones.

Por su profesionalidad en la alta costura ha recibido reconocimientos del Senado y Asamblea del estado de NY, y de varias instituciones de profesionales y comunitarias.