Persisten largas filas en controles seguridad aeropuertos de NY y NJ; miles de dominicanos y otras etnias viajan a diario

NUEVA YORK.- Actualmente se mantienen largas filas en los controles de seguridad en los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey, con esperas de hasta tres horas, a raíz del cierre parcial del gobierno.

A través de los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark-NJ, miles de dominicanos y otras comunidades viajan a diario. La misma situación se repite en decenas de aeropuertos de Estados Unidos.

Para quienes necesiten información en tiempo real, el servicio AskTSA ofrece asistencia directa, respondiendo dudas sobre tiempos de espera, artículos permitidos y procedimientos de seguridad. Se puede contactar al (866) 289-9673, o enviar un mensaje de texto con la palabra “Travel” al 275-872, en horario laboral.

Los tiempos de espera en los controles de seguridad en EE.UU. siguen aumentando a medida que se prolonga el cierre parcial del gobierno, mientras los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reportan ausencias en cifras récord.

Los empleados de la TSA, dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), siguen atrapados en las disputas del Congreso.

No reciben pago desde el 14 de febrero, ya que las negociaciones están estancadas en el Congreso, entre republicanos y demócratas.

El cierre parcial afecta directamente al TSA y al DHS, organismos que dependen de la aprobación anual del presupuesto por parte del Congreso.

Este año, el desacuerdo entre ambas cámaras se centra en temas de inmigración y seguridad fronteriza, lo que impidió la aprobación del presupuesto federal. La falta de fondos ha detenido el pago de salarios a miles de empleados federales, provocando ausencias masivas, cierre de carriles de seguridad y demoras en los controles aeroportuarios.

Los demócratas se niegan a aprobar el presupuesto de la agencia, ya que exigen que los agentes de inmigración no usen máscaras y presenten una orden judicial durante las detenciones; los republicanos, en cambio, se oponen.

Según Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, «mientras nuestros oficiales no reciban su salario, seguirán faltando al trabajo, y esto afectará seriamente al personal en todo el país».

Los pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones deben saber que las aerolíneas no garantizan horarios. Los derechos del consumidor varían según la causa del problema y el tipo de vuelo.

El Departamento de Transporte (DOT) establece que, si un vuelo es cancelado, los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo, sin importar la causa, si deciden no viajar.

También se tiene derecho a un reembolso si hay cambios significativos en el horario o degradación de clase, y se opta por no aceptar la modificación.

Las aerolíneas deben notificar cancelaciones o cambios importantes y explicar los derechos del viajero. Sin embargo, no hay derecho a reembolso si se acepta un vuelo alternativo, se toma el vuelo retrasado o se adquiere un boleto no reembolsable, incluso si la experiencia es insatisfactoria.

Para más detalles sobre sus derechos, visita: https://www.transportation. gov/airconsumer/fly-rights# Delayed-and-Cancelled-Flights

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