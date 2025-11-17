Permisos de armas de fuego se multiplican por 10 en NYC; mujeres mayores demandantes

- Publicidad -
NUEVA YORK.- Las solicitudes para portar de armas de fuego oculta se están multiplicando por 10 en esta ciudad tras una decisión de la Corte Suprema en 2022 que flexibilizó las leyes de armas, famosas por su rigidez en la Gran Manzana.

 

Datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), indican que en los últimos tres años se ha producido un aumento de casi 10 veces en las solicitudes de permisos por mes. Las mujeres son las mayores demandantes, informan las autoridades.

 

Eso equivale a decenas de miles de neoyorquinos que han solicitado permisos desde que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo.

 

«Observamos una creciente preocupación por la seguridad aquí en NYC, especialmente entre muchas solicitantes que dicen sentirse inseguras y quieren asumir la responsabilidad de su propia protección», sostienen las autoridades.

 

Los solicitantes deben completar 16 horas de instrucción como parte de un curso de capacitación en seguridad.

 

“No solo estamos viendo que las clases son cada vez más numerosas, sino que también estamos viendo que, en promedio, cerca de 1000 personas se suscriben a nuestra lista de correo electrónico cada mes”, dijo Peter Ticali, de NY Safe Inc., centro de entrenamiento. Los críticos la califican de tendencia peligrosa que se está desarrollando en Nueva York.

 

Solo hay un país del mundo con más armas que habitantes: Estados Unidos. Según la organización suiza Small Arms Survey (SAS), en el país norteamericano hay 120 armas de fuego por cada 100 habitantes.

 

Tres cuartas partes de los estadounidenses no poseen armas, pero una cuarta parte de la población tiene un arsenal en casa, lo que aumenta enormemente el promedio.

