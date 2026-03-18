Periodista Manuel Nova pone en circulación ”Sable”, novela histórica sobre el violento asesinato de Orlando Martínez, director de la revista ¡Ahora!

En un emotivo acto, el periodista y escritor Manuel Nova, primer jefe de redacción de Primicias, puso en circulación este domingo 15 de marzo de 2026 la novela histórica “Sable”, que aborda la vida, pensamiento y el violento asesinato del destacado periodista Orlando Martínez Howley, director de la revista ¡Ahora!, ocurrido el 17 de marzo de 1975 durante el régimen de los llamados “doce años” del expresidente Joaquín Balaguer.

El acto se efectuó en la sala Aída Cartagena Portalatín, de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Plaza de la Cultura. En la mesa de honor estuvieron el autor de la obra Manuel Nova; Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; los escritores Emilia Pereyra, Oscar López Reyes, Eliades Acosta, así como también el ex Juez de instrucción que llevó el caso de Orlando, Juan Miguel Castillo Pantaleón.

La presentación de la obra estuvo a cargo del reputado escritor, periodista y decano de la Escuela de Comunicación de la Universidad Dominicana O & M, Oscar López Reyes.

El ex director de la Biblioteca Nacional de La Habana, Cuba, Eliades Acosta, comentó sobre la trayectoria del autor del libro.

En Sable, Nova reconstruye, con rigor investigativo y una narrativa ágil, los acontecimientos que condujeron a la operación político-militar que segó la vida de Orlando, entonces director de la revista ¡Ahora! Orlando Martínez, miembro del Partido Comunista Dominicano (PCD), se destacó como uno de los críticos más firmes, valientes y persistentes del gobierno balaguerista y de los sectores militares de “línea dura”.

A través de su emblemática columna “Microscopio”, publicada en el vespertino El Nacional, denunciaba la represión, los abusos contra opositores, las pugnas internas entre grupos de poder y el clima de persecución política de la época.

DATOS RELEVANTES DE LA OBRA: Revelación histórica sobre un crimen político. La obra plantea que el asesinato de Orlando Martínez no fue un hecho aislado sino parte de una operación político-militar organizada llamada “Sable”.

Reabre el debate sobre uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia dominicana. Presenta una reconstrucción investigativa del caso. Retrato humano y político de Orlando Martínez. También aborda su militancia en el Partido Comunista Dominicano y su papel como uno de los críticos más firmes del gobierno de la época.

Recupera la figura de un símbolo de la libertad de expresión en el país.

El libro se presenta como ensayo biográfico novelado, combinando investigación documental con recreaciones literarias. La circulación del libro coincide con un nuevo aniversario del asesinato de Orlando Martínez.

Pie de foto

Una imagen enviada a Primicias por Omar Ventura, el lugar donde se encuentra la tumba con los restos del asesinado periodista Orlando Martínez, mártir de la prensa dominicana.

Visited 1 times, 1 visit(s) today