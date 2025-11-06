Periódico Primicias, impreso y digital, publicará edición especial sobre labor del Congreso Nacional, Navidad e Industria Azucarera 2025

El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, publicará el primer domingo de diciembre de 2025, una edición especial sobre la labor de los legisladores en Congreso Nacional, Balance 2025, navidad y la industria azucarera.

En cada uno de estos temas Primicias impreso y digital publicará una temática inédita.

El Congreso Nacional es una valiosa e impactante fuente de información. Las comunidades necesitan conocer la labor de los legisladores que representan a cada provincia.

Sobre la navidad, Primicias ofrece temas novedosos.

En relación a la industria azucarera local, se hará enfasis en sus aportes a la economia nacional y su participación en la actividad económica..

Para publicidad los interesados en publicidad pueden llamar al telefono 809-334-6932.

