Periódico Primicias, impreso y digital, publicará edición especial sobre labor del Congreso Nacional, Navidad e Industria Azucarera 2025

PERIODICO PRIMICIAS6 de noviembre de 2025
El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, publicará el primer domingo de diciembre de 2025, una edición especial sobre la labor de los legisladores en  Congreso Nacional, Balance 2025, navidad y la industria azucarera.

En cada uno de estos temas Primicias impreso y digital publicará una temática inédita.

El Congreso Nacional es una valiosa e impactante fuente de información. Las comunidades necesitan conocer la labor de los legisladores que representan a cada provincia.

Sobre la navidad, Primicias ofrece temas novedosos.

En relación a la industria azucarera local, se hará enfasis en  sus aportes a la economia nacional y su participación en la actividad económica..

Para publicidad  los interesados en publicidad pueden llamar al telefono 809-334-6932.

 

