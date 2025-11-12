Periódico Primicias, 32 años, la muy caliente temática en RD y el mundo, revelación del arzobispo SD y restablecimiento del sistema eléctrico, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los daños de los apagones generales, las pérdidas económicas, protestas en Navarrete, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, en las cercanías del puente de la 17 y otros sectores por los apagones, el restablecimiento del sistema eléctrico en un 100%, luego del apagón, el abastecimniento de productos garantizados por el gobierno en el período navideño, la investigación del apagón general de esta semana, el reconocimiento de la Feria de Emprendedores a los empresarios Frank Rainieri, José Luis Corripio Estrada y Ligia Bonetti, por sus aportes al desarrollo económico y social del país, los US$ 689 millones en pérdidas de energía en lo que va de año, la suspensión de las funciones administrativas a monseñor Francisco Ozoria por el Vaticano, el arreciamiento de las presiones de Estados Unidos contra el gobierno que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela, una reacción de la jueza Pilar Jiménez Ortíz sobre su evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura, el senador Omar Fernández insistiendo en la indexación de la inflacion a los salarios, una condena al Estado a favor de Affe Gutiérrez Gil por una prolongada prisión injusta y violaciones a sus derechos, asaltos en La Charles de Gaulle, Santiago y otros puntos del país, el inicio del remozamiento de once techados deportivos en Santo Domingo Este, la agilidad en la recuperación del sistema eléctrico nacional luego de un apagon general, el choque del presidente Donald Trump y los demócrtadas en Estados Unidos, el reclamo para que auxilien los productores de aguacates de Pedernales afectados por las lluvias recientes, la muerte de un vigilante por asaltantes en Santiago, el anunciado aumento del valor de la gracia navideña para los dominicanos que residen en el exterior, el final del cierre del gobierno en Estados Unidos, las elecciones en el Colegio Médico Dominicano, el doctor Magín Diaz hablando de reforma fiscal y de un necesario acuerdo previo entre sectores de la nación, el daño del cierre del gobierno en Estados Unidos durante 43 días, son temas de importancia en República Dominicana y el mundo en lo que va de noviembre de 2025.

Otros temas son:

El ex presidente Leonel Fernández arreciando su oposicion al gobierno con el tema eléctrico

La respuesta de Celso Marranzini sobre los apagones generales en el país

El daño de la extración de materiales en el río Nigua

En Navarrete enfrentando los apagones y las alzas en las facturas eléctricas

La Asociación Dominicana de Profesores reclamando la reparación de escuelas en San Francisco de Macorís

La explicación que reclama el Partido de la Liberación Dominicana sobre los motivos por los cuales se produjo el apagón general

El doctor Magín Díaz advirtiendo el impacto en las recaudaciones si aplican la indexacion salarial

El sesgo político denunciado por la magistrada Pilar Jiménez, presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia

La preocupacion por el auge delincuencial en Santo Domingo Este

La dificil situación en el campo dominicano

El caso Jet Set será conocido por el primer juzgado de la instrucción del DN, luego de ser apoderado

La rápida recuperación de la electricidad luego del apagón de este martes

El avance de los emprendedores dominicanos con diferentes proyectos

Hechos delictivos en diferentes comunidades de Santo Domingo Este

Las causas del apagon general investigadas por el gobierno

Estados Unidos muy atento a la temática electoral en Honduras

