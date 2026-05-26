Película Blackrooms es suspenso y un recorrido detallado del deterioro de la salud mental.

Por Mario Antonio Lara Valdez

Cada película puede crear diferentes emociones, aunque podemos encontrar que algunas veces podemos entender de qué se trata la sinopsis o simplemente no lo entendemos, pero también cuando logramos involucrarnos, combinar observación, análisis y dejamos que ese suspenso se apodere de nuestro sistema nervioso, despertando emociones, es el resultado de que somos parte de la película que estamos disfrutando, acompañada de palomitas y refrescos en la comodidad de la sala de cine de Caribbean Cinemas.

Nuestra recomendación es de valoración positiva, aunque podemos colocar advertencia por su contenido realista en ese deterioro mental que puede provocar el camino tenebroso a la personalidad criminal, ya sea en estado de conciencia o inconsciente, pero puedo garantizar a este tipo de público seducido por las películas de terror y suspenso que también ese público disfrutará de una película Blackrooms que dejará una sensación extraña, pero también una comprensión de la realidad sobre la salud mental y emocional.

Desde nuestra opinión, esta producción cinematográfica, Blackrooms, nos despierta sentimientos fuertes, pero también inicia ese camino tenebroso pero realista en ese deterioro de la salud mental de manera progresiva, que conviven en los laberintos del ser humano, todo esto mostrado de manera magistral por el director Kane Parsons bajo la producción de A24, con un actor como Chiwetel Ejiofor, nominado en los Premios Óscar en su actuación en la película «12 años de Esclavo» y Renate Reinsve, nominada por «Valor sentimental».

The Backrooms es una leyenda urbana popularizada en el mundo del Internet, asumiendo un espacio liminal ficticio en nuestro mundo cerebral que contiene una visión de pasillo y habitaciones vacías, creando episodios espeluznantes que esconden criaturas hostiles, logrando una similitud con esos pasillos interminables de la aclamada serie Severance de Apple TV o el escenario siniestro de la película de terror El cubo de 1997.

En Backrooms, el espacio liminar se presenta como una oficina amarilla, vacía e interminable, ubicada tras las paredes de un local comercial industrial. La historia sigue al personaje de Ejiofor, quien se topa con la inmensidad de Backrooms y se propone explorar sus pasillos. Su terapeuta, interpretada por Renate Reinsve, protagonista de Valor sentimental, lo sigue, y el resultado parece ser aterrador.

El concepto de Backrooms surgió cuando un usuario de 4chan compartió una fotografía de una habitación grande, aséptica y alfombrada con luces fluorescentes en un foro de temática paranormal, pidiendo a los usuarios que “publicaran imágenes inquietantes que simplemente dieran una sensación extraña”.

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