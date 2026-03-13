Pelegrín Castillo advierte que crisis en Medio Oriente podría prolongarse

Santo Domingo. – La actual crisis en Medio Oriente podría derivar en un conflicto prolongado con implicaciones para la estabilidad internacional y la economía global, advirtió el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo.

“La tendencia del liderazgo de Irán va a ser tratar de prolongar el conflicto, a ver si pueden afectar la economía global y entonces generar una resistencia de muchos países a que el conflicto termine pronto y ellos sobrevivir”, expresó Castillo.

Entrevistado en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, el también exministro de Energía y Minas explicó que la situación actual debe analizarse dentro de un conflicto regional que se intensificó tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el grupo islamista Hamás contra Israel.

“El conflicto en Medio Oriente es hoy un capítulo de una guerra regional que, a su vez, se desarrolla en el marco de una guerra global de las grandes superpotencias”, afirmó.

El dirigente político señaló que el desarrollo de los acontecimientos podría empujar a otras potencias a intervenir diplomáticamente debido a los intereses energéticos en la región.

Castillo indicó que el conflicto podría involucrar a China, debido a la necesidad de defender el suministro de combustible, petróleo y gas que en gran medida proviene del Golfo.

Asimismo, consideró que el presidente Donald Trump está aplicando en Irán una línea similar a la utilizada en Venezuela, como resultado, según explicó, de una lección aprendida tras la intervención estadounidense en Irak.

El exministro sostuvo además que el comportamiento estratégico del régimen iraní también responde a factores históricos e ideológicos que se remontan al origen de la revolución islámica.

“Este es un capítulo de un conflicto que surgió de una guerra de civilizaciones que comenzó en 1978… una revolución teocrática con una visión del siglo VII que toma el poder en el siglo XX”, expresó.

Asimismo, explicó que la confrontación actual tiene un trasfondo doctrinal que ha marcado la política exterior iraní desde sus inicios.

“El planteamiento de entrada de esa revolución fue enfrentar y derrotar a Estados Unidos, al que llaman el gran Satán, y eliminar a Israel, el pequeño Satán”, sostuvo.

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