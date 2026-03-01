PCT condena agresión militar contra Irán y denuncia «diplomacia de las cañoneras»

Santo Domingo, RD. – El Partido Comunista del Trabajo (PCT), a través de su Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, manifestó su condena ante el reciente ataque militar perpetrado por las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra el territorio de Irán.

Para la organización política, esta acción no es un hecho cualquiera, sino una confirmación de que el imperialismo norteamericano persiste en el uso de la “diplomacia de las cañoneras”, consolidándose como el principal foco de inestabilidad y una amenaza directa para la paz mundial.

El PCT advirtió que los argumentos utilizados hoy contra Irán son «subterfugios» similares a los empleados en el pasado para justificar invasiones. El partido recordó los precedentes históricos de intervenciones estadounidenses bajo la consigna de «cambio de régimen» que resultaron en catástrofes humanitarias, entre las que destaca:

Irak: Invasión basada en falsas armas de destrucción masiva que costó la vida a un millón de personas y facilitó el surgimiento del Estado Islámico (ISIS).

•Libia: Una intervención que dejó al país sumido en una guerra civil y dividido bajo dos gobiernos.

•Afganistán: Veinte años de ocupación que terminaron con el retorno del régimen talibán y miles de muertes.

•Siria: Donde la política de cambio de régimen ha fortalecido a grupos terroristas como HTS.

«En todos los países atacados por EEUU bajo la consigna del cambio de régimen, solo quedaron desastres: naciones arrasadas, recursos saqueados y condiciones de vida peores que antes», señala el comunicado.

Geopolítica y Autodeterminación

La organización política sostiene que el ataque debe leerse en el contexto de las contradicciones inter-imperialistas, donde Washington busca «meter cuña» en bloques rivales y afirmó que cualquier transformación democrática o progresista en una nación debe ser obra exclusiva de su clase trabajadora y su pueblo, y no el resultado de bombardeos extranjeros.

Así mismo, el Partido Comunista del Trabajo, manifestó que ante el peligro de que este conflicto se extienda por la región y el resto del mundo, los pueblos deben movilizarse contra la agresión imperialista-sionista, al tiempo que reafirmaron su solidaridad con el pueblo iraní y su derecho inalienable a la autodeterminación. concluye la nota.

Visited 3 times, 3 visit(s) today