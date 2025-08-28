Partido Primero la Gente ratifica alianza con el presidente Luis Abinader y el Gobierno

Santo Domingo.- “En respuesta a algunos comentarios y especulaciones sobre las declaraciones recientes del compañero Antonio Marte, queremos aclarar y ratificar nuestra posición en cuanto a la alianza con el presidente Luis Abinader y el gobierno”, dice la introducción de una declaración de prensa del Partido Primero la Gente (PPG) difundida la mañana de este jueves, 28 de agosto de 2025.

En un documento de prensa de la secretaría de Comunicaciones del PPG se explica que las declaraciones ofrecidas en la víspera por el presidente de ese partido, el senador Antonio Marte fueron un llamado de alerta a los funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que defiendan la obra de gobierno del presidente Abinader y atiendan las necesidades del pueblo.

“En ningún momento se trató de una crítica al presidente Luis Abinader o al gobierno, sino más bien un llamado a la reflexión y a la acción para que nuestros funcionarios y miembros del partido oficialista se mantengan enfocados en el bienestar del pueblo y en la defensa de la obra de gobierno”, explica el PPG en su nota aclaratoria.

El PPG destaca la importancia de que tiene para ese partido, su líder Antonio Marte, sus dirigentes y sus militantes, ratificar su alianza política con el presidente Abinader y el respaldo total al gobierno y sus acciones.

“Creemos en la visión y el liderazgo del presidente Abinader y estamos comprometidos con el éxito de su gobierno”, proclama el Partido Primero la Gente (PPG) en el citado documento.

Según la secretaría de Comunicaciones y prensa del PPG, las últimas declaraciones de Antonio Marte fueron dirigidas a aquellos funcionarios que se han emborrachado del poder y han abandonado a los perremeístas, sus aliados y al pueblo.

“Nuestra voz de alerta y los pronunciamientos de nuestro presidente y líder Antonio Marte fueron en ese sentido, para recordarles que el Partido Primero la Gente está en la calle defendiendo al presidente Luis Abinader y al Gobierno, fortaleciendo nuestras estructuras y caminado hacia convertirnos en una de las principales fuerzas políticas de Republica Domunicana”, expresa el PPG.

El PPG deja claro que su alianza con el presidente Abinader y el gobierno es sólida y no se ve afectada por declaraciones o comentarios aislados.

Ratifica su compromiso con el trabajo conjunto para beneficio del pueblo y del país.