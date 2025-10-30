- Publicidad -
Opiniones

Para ser periodista…

Ramón Colombo30 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

Testimoniar los días bajo una inconclusa sinfonía de Schubert es un hermoso oficio mal pagado. A veces un estigma. En otras, hacedor de mentiras, hasta que se demuestre lo contrario. En ocasiones, héroe de la verdad descubierta en las breves alas de una mariposa. Siempre, falso propietario de la palabra libre, de la palabra pienso, de la palabra siento, de la palabra opino. Pero ser periodista es ni más ni menos rendir cada día un testimonio imperfecto de medianas verdades, de coartadas perfectas para que trascienda a muchos la mentira. Entonces, pido que no me condenen ni me feliciten por ser simplemente periodista.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Colombo30 de octubre de 2025
1 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Primicias 2025, Temas Económicos y Bancarios, Inicio Expo Móvil Banreservas, daños de Melissa, superintendente de Bancos destacando avances en banca digital, ardiendo debate sobre reforma laboral, RD entre graves problemas y reclamos de soluciones

30 de octubre de 2025

El irrespeto a la institucionalidad!

29 de octubre de 2025

Al inventor del saco y la corbata

29 de octubre de 2025

Santo Domingo Este: Cuna de un Fenómeno Político

28 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!