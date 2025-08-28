Pantoja visita a Jarabacoa en el inicio de la quinta jornada de la LDF

Santo Domingo, 28 de agosto de 2025) – El Club Atlético Pantoja enfrentará a Jarabacoa FC este viernes, en el partido que marcará la apertura de la quinta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. Los Guerreros llegan motivados tras su triunfo ante O&M FC y con la intención de escalar a los primeros puestos de la clasificación.

El conjunto capitalino atraviesa un gran momento, con tres victorias consecutivas y sin recibir goles, una racha que le ha devuelto confianza luego del traspié en el debut de la temporada frente al Atlético Vega Real.

Los dirigidos por Adolfo Monsalve se medirán a un rival que suele hacerse fuerte en casa y que, pese a no haber obtenido los resultados esperados en el inicio del torneo, cuenta con recursos futbolísticos para competir de tú a tú.

“Tenemos que hacer un partido muy correcto para conseguir un resultado que nos permita seguir en la pelea por el liderato de la liga”, señaló Monsalve en la antesala del compromiso.

El estratega venezolano también destacó la capacidad de su oponente.

“Ellos tienen un entrenador que conoce muy bien la liga y además cuentan con jugadores que marcan tendencia”, agregó.

El encuentro entre Jarabacoa FC y Atlético Pantoja se disputará este viernes a las 4:00 p. m. en el Estadio Junior Mejía de Jarabacoa, y será transmitido en vivo a través del canal oficial de la LDF en YouTube.