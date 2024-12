Pandillero trinitario enfrenta cadena perpetua por asesinato en 2019 de un dominicano en el Alto Manhattan y otros delitos de crimen organizado

NUEVA YORK._ Jerrin Peña, un pandillero de la célula OED de la pandilla Los Trinitarios se declaró culpable por el asesinato en un esquema de crimen organizado del dominicano Héctor Cruz de 57 años de edad, el 14 de abril 2019 en la calle 135 Oeste y avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan.

Peña, se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua, intento de asesinato, robo en violación a la Ley Hobbs, disparar un arma de fuego durante un delito violento conspiración de narcóticos y un cargo de tráfico de armas de fuego, que establece una sentencia máxima de cinco años.

Será sentenciado por el juez federal J. Paul Oetken el 4 de marzo de 2025.

Los fiscales federales en Manhattan dijeron en un comunicado que Peña mató a Cruz que era un espectador inocente y fue baleado en el hígado cuando el pandillero disparó contra pandilleros rivales en la calle 135 Oeste, pero falló y una de las balas impactó a Cruz quien murió mes después por la herida en el hospital.

“Ese asesinato es solo uno de los muchos actos de violencia que los miembros y asociados de Own Every Dollar han cometido y que han aterrorizado a Washington Heights y las comunidades circundantes. Esta Oficina no dejará de perseguir a las pandillas peligrosas, y los miembros violentos de las pandillas serán detenidos y procesados con todo el peso de la ley», advirtió la fiscalía.

Peña es miembro también de la violenta pandilla OED, una célula de Los Trinitarios con sede en el área de Washington Heights de Manhattan y sus alrededores.

24 miembros y asociados de OED fueron acusados de numerosos delitos violentos, incluidos cinco asesinatos y 15 intentos de asesinatos.

Peña también se declaró culpable de un intento de asesinato el 28 de febrero de 2023, cuando él y varios otros reclusos apuñalaron a otro preso en el Centro de Detención Metropolitano, un robo a punta de pistola a un traficante de drogas el 22 de enero de 2022 en las inmediaciones de la avenida Riverside Drive y calle 145 Oeste en el Alto Manhattan, conspirar para traficar más de cuatro kilogramos de fentanilo y tráfico de armas de fuego de Pensilvania a Nueva York.

Otros 13 pandilleros de OED se han declarado culpables en el caso, incluido Mayobanex Rodríguez, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por un asesinato en 2022.