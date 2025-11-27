Pacheco respalda decisión del presidente Abinader de reforzar la lucha contra el narcotráfico

Santo Domingo, RD.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de activar plenamente el Acuerdo Bilateral de Interdicción Marítima y Aérea, un instrumento internacional vigente desde 1993 que permite fortalecer las acciones conjuntas con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Pacheco destacó que esta medida constituye un paso firme para enfrentar el trasiego aéreo y marítimo de drogas, un flagelo que afecta a niños, jóvenes y familias en todo el territorio nacional.

“El fortalecimiento de este acuerdo permite al Estado dominicano proteger con mayor efectividad su espacio aéreo y sus aguas territoriales frente a incursiones ilícitas. Es una acción necesaria y oportuna para garantizar la seguridad del país”, señaló.

El presidente de la Cámara de Diputados resaltó que la lucha contra el narcotráfico exige coordinación, cooperación internacional y decisiones claras que refuercen la capacidad del país para enfrentar redes criminales transnacionales.

“Valoro esta medida porque contribuye directamente a la protección de nuestra gente y al fortalecimiento de la seguridad nacional. Es un paso en la dirección correcta”, afirmó.

