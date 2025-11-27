- Publicidad -
Nacionales

Pacheco respalda decisión del presidente Abinader de reforzar la lucha contra el narcotráfico

PRIMICIAS DIGITAL27 de noviembre de 2025
0 1 minuto de lectura

Santo Domingo, RD.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de activar plenamente el Acuerdo Bilateral de Interdicción Marítima y Aérea, un instrumento internacional vigente desde 1993 que permite fortalecer las acciones conjuntas con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Pacheco destacó que esta medida constituye un paso firme para enfrentar el trasiego aéreo y marítimo de drogas, un flagelo que afecta a niños, jóvenes y familias en todo el territorio nacional.

“El fortalecimiento de este acuerdo permite al Estado dominicano proteger con mayor efectividad su espacio aéreo y sus aguas territoriales frente a incursiones ilícitas. Es una acción necesaria y oportuna para garantizar la seguridad del país”, señaló.

El presidente de la Cámara de Diputados resaltó que la lucha contra el narcotráfico exige coordinación, cooperación internacional y decisiones claras que refuercen la capacidad del país para enfrentar redes criminales transnacionales.

“Valoro esta medida porque contribuye directamente a la protección de nuestra gente y al fortalecimiento de la seguridad nacional. Es un paso en la dirección correcta”, afirmó.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL27 de noviembre de 2025
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Luis “El Gallo” demanda en navidad fin de la usura en los precios de los comestibles

27 de noviembre de 2025

Primicias despide al doctor Luis Ramón Cordero, EPD, gran dominicano aportó a la democracia y al deporte

26 de noviembre de 2025

Tertulia Uasdiana, encuentros sociales de egresados de la comunicación social, fuertes vínculos con Tertulias de Primicias, Bohemia, en 360, Esperanceña, CAH, Naco, Paraiso, Matera (LMF), en Carrefour, La Cuaba y otras

26 de noviembre de 2025

Refidomsa presenta los avances de sus primeros 100 días de gestión bajo una visión moderna, cercana y confiable

26 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!