Pablo Vicente pide regular, no eliminar, las candidaturas independientes

Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, consideró que el debate abierto en el país sobre las candidaturas independientes debe orientarse hacia su regulación adecuada y no hacia su eliminación del sistema electoral.

Las declaraciones se producen luego de que el Senado de la República Dominicana aprobara en primera lectura un proyecto que propone derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral de la República Dominicana, disposiciones que establecen el marco legal para las candidaturas independientes en la legislación electoral dominicana.

Ante esta decisión legislativa, Vicente sostuvo que la democracia dominicana puede avanzar hacia un modelo más participativo sin debilitar el papel fundamental que desempeñan los partidos políticos.

“La democracia dominicana no tiene que escoger entre partidos políticos o candidaturas independientes. Ambos pueden coexistir dentro de un sistema electoral bien regulado que garantice participación, transparencia y gobernabilidad”, expresó.

El dirigente señaló que los partidos políticos continúan siendo el principal instrumento de organización de la vida democrática, ya que permiten estructurar propuestas programáticas, formar liderazgos y canalizar las demandas de la ciudadanía.

No obstante, consideró que las candidaturas independientes pueden constituir un mecanismo adicional de participación política, siempre que existan reglas claras que eviten la fragmentación del sistema y garanticen condiciones equitativas de competencia electoral.

En ese sentido, Vicente llamó a que el Congreso Nacional analice con detenimiento el anteproyecto de ley presentado por la Junta Central Electoral el cual propone establecer un marco regulatorio para las candidaturas independientes dentro del sistema electoral dominicano.

“El camino correcto no es cerrar el sistema político, sino fortalecerlo. Eso implica partidos políticos más sólidos y democráticos, pero también mecanismos que permitan canalizar la participación de ciudadanos que desean contribuir a la vida pública desde otras formas de organización”, afirmó.

El presidente de FUJUDEL advirtió que eliminar esta figura sin un debate más amplio podría generar interpretaciones negativas en sectores de la sociedad que demandan mayores espacios de participación política.

Finalmente, hizo un llamado a que el debate legislativo se desarrolle con responsabilidad institucional, visión democrática y apertura al diálogo, procurando siempre fortalecer el sistema político dominicano y ampliar las oportunidades de participación ciudadana dentro de un marco de estabilidad y gobernabilidad.

