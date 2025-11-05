Pablo Ulloa ofrecerá la conferencia en NY «Tus derechos al volver a la RD»

NUEVA YORK.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ofrecerá a la comunidad dominicana en general en esta ciudad la conferencia «Tus derechos al volver a la RD», a efectuarse el próximo domingo 16, a partir de las 6:00 pm en los exclusivos salones de «Beverly Hills Manor, en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx.

Será un encuentro dirigido a los dominicanos residentes en el exterior que buscan fortalecer el vínculo entre la diáspora y el Estado dominicano.

La conferencia abordará, con un lenguaje claro y cercano, los derechos constitucionales que acompañan a todo ciudadano dominicano sin importar dónde se encuentre, así como los mecanismos institucionales de protección que existen al regresar al país.

Ulloa explicará cómo la «Constitución Dominicana» garantiza la nacionalidad, la identidad, la protección consular y el acceso a los servicios públicos, destacando que «ser dominicano no se detiene en el aeropuerto», sino que representa una condición de dignidad que el Estado tiene la obligación de proteger dentro y fuera de sus fronteras.

En esta conferencia se reflexionará sobre los desafíos de los retornados, los derechos de los migrantes y las nuevas políticas públicas que buscan convertir la relación entre el Estado y la diáspora en una alianza por el bien común.

«La Patria que Viaja Contigo», como también se identifica la conferencia, será un espacio de reencuentro y reconocimiento, donde Ulloa reafirmará su visión de un Estado ético, pedagógico y humano, que no olvida a sus hijos en el exterior y los reconoce como parte activa de la construcción de una república más justa, moderna y solidaria. Más información: 917-858-3660

Visited 5 times, 5 visit(s) today